Il piano NATO anti-Russia: espansione degli oleodotti verso Est

Un alto ufficiale militare della NATO ha esortato l’alleanza atlantica ad estendere la sua rete di oleodotti risalente all’epoca della Guerra Fredda di centinaia di chilometri verso est, al fine di garantire rifornimenti sufficienti alle truppe NATO in caso di un futuro conflitto con la Russia. “Da un punto di vista operativo militare, avrebbe molto senso estendere ulteriormente il sistema di oleodotti verso est”, ha dichiarato in un’intervista il tenente generale Kai Rohrschneider, capo del Comando alleato di supporto e abilitazione della NATO.

Origine e caratteristiche della rete di oleodotti NATO

La rete di oleodotti NATO, lunga 10.000 chilometri e interrata a 80 centimetri di profondità, fu costruita durante la Guerra Fredda principalmente per rifornire le forze aeree occidentali in caso di conflitto con l’allora Unione Sovietica. Secondo uno studio del think tank polacco Centro per gli studi orientali, in tempo di guerra le forze aeree rappresentano fino all’85% del consumo totale di carburante militare.

La rete di oleodotti NATO e le prospettive di espansione

Il carburante per aerei che scorre attraverso gli oleodotti della NATO può essere utilizzato anche dai veicoli terrestri, poiché, miscelato con additivi, diventa utilizzabile da camion e carri armati che normalmente funzionano a diesel. La rete di oleodotti si estende attualmente su 12 Paesi, ma termina nella Germania occidentale, dove serve basi militari come la base aerea statunitense di Ramstein, ma anche importanti snodi civili come il più grande aeroporto tedesco, quello di Francoforte.

Pressioni per l’espansione verso est

I Paesi sul fianco orientale della NATO, tra cui la Polonia, hanno a lungo sollecitato un’espansione del sistema di oleodotti. “Direi che è necessario portare il sistema di oleodotti fino in Polonia e penso si debba trovare una soluzione anche per i tre Paesi baltici”, ha detto Rohrschneider, aggiungendo che servirebbero ulteriori prolungamenti verso la Finlandia, a nord, e la Romania, a sud-est. Secondo il generale della NATO, l’estensione del sistema risolverebbe anche in parte le carenze di capacità di stoccaggio, poiché il carburante trasportato tramite oleodotti si aggiunge a quello già immagazzinato nei serbatoi.

“Ciò di cui avremo bisogno è una rete di siti di stoccaggio di carburante resilienti e di diverse dimensioni, almeno in una certa misura mobili, che copra l’intero retroterra del territorio NATO”, ha detto riferendosi a regioni come la Germania, un importante snodo logistico in qualsiasi conflitto, e la Polonia occidentale. Secondo lo studio del think tank polacco, oggi il sistema di oleodotti della NATO comprende impianti di stoccaggio di carburante e lubrificanti con una capacità complessiva di oltre 4 milioni di metri cubi.