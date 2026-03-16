Il Sole ci nasconde qualcosa: Perseverance smaschera l’attività “segreta” invisibile dalla Terra

Mentre gli scienziati sulla Terra monitorano costantemente il meteo spaziale, è arrivata una notizia inaspettata da oltre 200 milioni di km di distanza. Il rover Perseverance, attualmente impegnato nell’esplorazione del cratere Jezero su Marte, ha puntato i suoi occhi elettronici verso il cielo, riuscendo a fotografare qualcosa che per noi, qui sul “pianeta blu”, è tecnicamente impossibile vedere. Sfruttando un filtro naturale decisamente insolito – la densa polvere sospesa nell’atmosfera marziana – la Mastcam-Z del rover ha immortalato 4 enormi macchie solari che solcano il disco della nostra stella. La particolarità? Queste strutture si trovano sul lato del Sole che in questo momento è rivolto verso Marte e completamente nascosto alla vista dei telescopi terrestri.

Una sentinella spaziale nel cuore del Sistema Solare

Questa scoperta non è solo una curiosità fotografica, ma un tassello fondamentale per capire lo stato di salute della nostra stella. Le immagini inviate da Perseverance dimostrano che, nonostante il Ciclo Solare 25 si stia avviando verso la sua fase calante, il Sole non ha alcuna intenzione di darsi una calmata. L’intera superficie solare appare ancora in fermento, ribollendo di energia magnetica anche nelle zone che non riusciamo a monitorare direttamente dalla Terra.

In questo scenario, Marte si trasforma in una vera e propria sentinella avanzata. Grazie alla sua posizione orbitale privilegiata, il Pianeta Rosso ci permette di sbirciare dietro l’angolo, offrendoci un vantaggio strategico fondamentale. Identificare queste macchie solari “nascoste” significa poter prevedere con giorni di anticipo l’arrivo di potenziali tempeste magnetiche.

Perché il “lato nascosto” ci riguarda da vicino

Monitorare ciò che accade sul lato opposto del Sole è una questione di sicurezza tecnologica. Queste macchie sono infatti le “culle” da cui originano i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale. Poiché il Sole ruota su se stesso, le strutture avvistate oggi da Perseverance si troveranno, tra poco tempo, proprio di fronte alla Terra.

Sapere in anticipo cosa bolle in pentola ci permette di proteggere meglio le nostre infrastrutture critiche: dai satelliti GPS che guidano i nostri smartphone alle reti elettriche nazionali, fino alle comunicazioni radio a lungo raggio. Ancora una volta, il piccolo rover marziano ci dimostra che la sua missione va ben oltre lo scavo tra le rocce polverose: Perseverance è diventato i nostri occhi in un punto del Sistema Solare dove la Terra è, letteralmente, cieca.