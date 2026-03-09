Incendio devasta l’edificio vicino alla stazione di Glasgow: si allungano i tempi per la riapertura

Decine di squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per una ventina di ore prima di riuscire a spegnere l’enorme incendio che ha divorato l’edificio vittoriano accanto alla principale stazione ferroviaria di Glasgow, in Scozia. Ora ciò che resta è un cumulo di rovine fumanti e pesanti conseguenze sul traffico dei treni. Lo riportano i media britannici, mostrando le immagini impressionanti dello stabile in larga parte crollato e citando autorità locali secondo le quali la chiusura della Glasgow Central Station è destinata almeno a protrarsi anche domani. Per la notte prossima è stato rafforzato il servizio di vagoni-letto della tratta Edimburgo-Londra; e sono stati annunciati convogli speciali in partenza da una stazione minore di Glasgow verso Edimburgo per garantire le coincidenze.

Il rogo, come confermato dalle prime indagini, è divampato in un negozio di sigarette elettroniche nel pomeriggio di ieri al piano terra di un edificio su Union Street, proprio accanto alla Glasgow Central Station. E ha poi avvolto l’intero stabile fra le fiamme, nel giro di poche ore, senza toccare direttamente la stazione, ma comunque mettendone a rischio la sicurezza e saturandola di fumi e detriti. L’incidente non ha provocato vittime.