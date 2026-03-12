Incidente tra aerei cisterna USA nei cieli dell’Iraq: precipita un KC-135

Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma che un aereo da rifornimento KC-135 si è schiantato in Iraq verosimilmente in un incidente che ha coinvolto un altro aereo cisterna. “L’incidente è avvenuto in uno spazio aereo amico durante l’Operazione Epic Fury e le operazioni di soccorso sono in corso. Due aerei sono rimasti coinvolti nell’incidente. Uno dei due è precipitato nell’Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato sano e salvo”, afferma il CENTCOM in una nota. Il CENTCOM afferma che l’incidente “non è stato causato da fuoco nemico o amico”.