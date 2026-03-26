La fibra ottica dell’Università di Pisa rileva il terremoto di Fosdinovo in tempo reale

La rete a fibra ottica dell’Università di Pisa ha registrato in tempo reale il terremoto che ha interessato Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle nuove tecnologie applicate alla sismologia. Il sistema si basa su dieci stazioni sismiche broadband, strumenti altamente sensibili in grado di rilevare e analizzare i movimenti del suolo con grande precisione. Questa infrastruttura consente di ottenere dati immediati e dettagliati, fondamentali per comprendere la dinamica degli eventi sismici. L’utilizzo della fibra ottica rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai sistemi tradizionali, offrendo una copertura più capillare e una maggiore capacità di elaborazione in tempo reale. L’evento di Fosdinovo ha quindi rappresentato un banco di prova concreto per una rete progettata con finalità sia scientifiche che di prevenzione.

Collaborazione tra enti di ricerca

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’ateneo pisano, il Centro per l’integrazione della strumentazione scientifica universitaria (Cisup) e la sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quest’ultima ha fornito un sensore specifico per l’utilizzo della fibra ottica nel monitoraggio sismico, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della rete. La sinergia tra queste realtà ha permesso di integrare competenze diverse, dalla geofisica alla tecnologia strumentale, dando vita a un sistema avanzato e sperimentale. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di ricerca applicata, in cui università ed enti pubblici lavorano insieme per migliorare la capacità di risposta ai rischi naturali. Questa collaborazione rappresenta anche un modello virtuoso di condivisione delle risorse scientifiche.

Obiettivi della rete sismica temporanea

La rete sismica temporanea è stata installata con l’obiettivo principale di migliorare il monitoraggio dell’attività sismica in un’area storicamente complessa come quella tra Lunigiana e Garfagnana. Questa zona è infatti caratterizzata da una notevole attività tettonica, legata alla presenza di numerose faglie attive. Grazie alla nuova rete, i ricercatori possono osservare con maggiore dettaglio i fenomeni sismici e raccogliere dati più accurati rispetto al passato. L’installazione temporanea consente inoltre di adattare la rete alle esigenze specifiche di studio, concentrando gli strumenti nelle aree più critiche. Questo approccio permette di ottenere una visione più completa delle dinamiche geologiche locali.

Analisi dei dati e studio delle faglie

I dati registrati dalle stazioni broadband saranno analizzati per definire con precisione le strutture sismotettoniche che si sono attivate durante il terremoto. L’obiettivo è comprendere meglio il comportamento delle faglie presenti nell’area e la loro possibile evoluzione nel tempo. Questo tipo di analisi è fondamentale per ricostruire i meccanismi alla base degli eventi sismici e per individuare eventuali segnali precursori. La grande quantità di informazioni raccolte consente inoltre di sviluppare modelli più accurati del sottosuolo. In prospettiva, questi studi potrebbero contribuire a migliorare le strategie di prevenzione e gestione del rischio sismico.

Un passo avanti per la prevenzione

L’esperienza maturata con il terremoto di Fosdinovo dimostra come l’innovazione tecnologica possa giocare un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi naturali. L’uso della fibra ottica per il monitoraggio sismico rappresenta una frontiera promettente, capace di offrire dati più rapidi e affidabili. Sebbene non sia ancora possibile prevedere con esattezza i terremoti, strumenti sempre più sofisticati permettono di comprendere meglio i fenomeni e di ridurre i rischi per la popolazione. La rete sviluppata dall’Università di Pisa si inserisce dunque in un percorso di ricerca che punta a rendere il territorio più sicuro. Un impegno che unisce scienza, tecnologia e responsabilità sociale.