Terremoto in Toscana, forte scossa nella zona di Massa-Carrara: avvertita anche in Emilia-Romagna e Liguria | DATI e MAPPE

Un risveglio brusco per la Toscana settentrionale. Alle ore 08:13 di oggi, 25 marzo 2026, i sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno registrato un terremoto ML 4.0, avvenuto a 3 km Nord/Est da Fosdinovo (provincia di Massa-Carrara), con epicentro localizzato ad una profondità di 11 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione toscana ma anche in Liguria ed Emilia-Romagna, provocando comprensibile apprensione. Il servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto” informa infatti che il terremoto è stato percepito in particolare nei Comuni di Carrara, Massa, Lucca, Reggio Emilia, Sarzana, Parma, La Spezia, Langhirano, Modena e Castelnovo di Sotto.

Perché si verificano terremoti nella zona di Massa-Carrara?

La provincia di Massa-Carrara non è nuova a questi fenomeni. La regione si trova in uno dei settori più sismicamente attivi dell’Appennino Settentrionale. Il motivo scientifico risiede nella cosiddetta tettonica distensiva: mentre la catena appenninica continua a sollevarsi, il settore occidentale (quello tirrenico) è soggetto a un processo di “stiramento”. In pratica, l’Appennino si sta allargando verso il Mar Tirreno. Questo movimento crea enormi tensioni lungo sistemi di faglie normali orientate in direzione Nord/Ovest-Sud/Est, che delimitano i bacini della Lunigiana e della Garfagnana. Quando l’energia accumulata lungo queste fratture profonde supera la resistenza delle rocce, avviene la rottura e il conseguente rilascio di onde sismiche.

Terremoto in Toscana, i precedenti

La storia sismica della Lunigiana e della Garfagnana è purtroppo lunga e costellata di eventi significativi, confermando che quest’area è tra le più pericolose dell’intero Appennino Settentrionale. L’episodio più drammatico della memoria collettiva risale al 7 settembre 1920, quando un violentissimo sisma di magnitudo 6.5 colpì duramente comuni come Fivizzano e Villa Collemandina, causando oltre 170 vittime e distruzioni quasi totali in tutta la provincia. Ma la terra tremava in Toscana con violenza già secoli prima: i cataloghi dell’INGV riportano infatti forti scosse documentate fin dal 1481 e una sequenza molto intensa verificatasi tra il 1834 e il 1837, che interessò le Alpi Apuane con magnitudo distruttive stimate intorno a 6.0. Anche la storia recente ha presentato il conto, con il terremoto del 10 ottobre 1995 che generò gravi danni e panico, seguito dall’evento del 21 giugno 2013 che, con una magnitudo di 5.2, portò all’evacuazione di centinaia di persone tra Fivizzano e Minucciano.