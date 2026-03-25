Terremoto Toscana, paura anche in Liguria: scuole chiuse a La Spezia

Le scuole de La Spezia sono state temporaneamente chiuse in seguito alla scossa di terremoto che questa mattina ha interessato l’area tra Liguria e Toscana. Il sisma magnitudo 4 secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato registrato alle 08:13 con epicentro vicino a Fosdinovo ed è stato chiaramente avvertito in tutta la provincia. Per motivi precauzionali, sono stati chiusi tutti gli istituti scolastici, compresi il polo universitario e il conservatorio Puccini. La stessa misura è stata adottata anche per il Comune e la Provincia: i dipendenti già presenti negli uffici, in attesa dell’apertura al pubblico, sono stati evacuati.