Terremoto Toscana: al momento solo richieste di informazioni ai vigili del fuoco

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione ma non sono giunte di vigili del fuoco segnalazioni di emergenze né richieste di intervento

terremoto toscana oggi
Credit INGV

Una scossa di terremoto magnitudo 4.0 è stata registrata alle ore 08:13 di oggi in provincia di Massa-Carrara, con epicentro localizzato nel comune di Fosdinovo. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione non solo in Toscana, ma anche nelle vicine aree della Liguria, in particolare nella provincia di La Spezia, e in alcune zone dell’Emilia-Romagna. Nonostante il comprensibile spavento tra i cittadini, al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco di Massa-Carrara e La Spezia hanno ricevuto diverse richieste di informazioni da parte dei residenti, ma non sono giunte segnalazioni di emergenze né richieste di intervento.

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