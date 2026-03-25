Terremoto Toscana: al momento solo richieste di informazioni ai vigili del fuoco

Una scossa di terremoto magnitudo 4.0 è stata registrata alle ore 08:13 di oggi in provincia di Massa-Carrara, con epicentro localizzato nel comune di Fosdinovo. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione non solo in Toscana, ma anche nelle vicine aree della Liguria, in particolare nella provincia di La Spezia, e in alcune zone dell’Emilia-Romagna. Nonostante il comprensibile spavento tra i cittadini, al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco di Massa-Carrara e La Spezia hanno ricevuto diverse richieste di informazioni da parte dei residenti, ma non sono giunte segnalazioni di emergenze né richieste di intervento.