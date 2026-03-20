La primavera porta il rischio di una tempesta geomagnetica G3: possibile aurora boreale visibile anche in Italia stasera

Oggi è il primo giorno di primavera boreale e potrebbe iniziare con un’esplosione di aurore boreali. I meteorologi della NOAA prevedono una probabilità di tempeste geomagnetiche di classe G3 tra il 20 e il 21 marzo, quando si prevede che una o più espulsioni di massa coronale (CME) colpiscano la Terra. Il loro impatto potrebbe essere amplificato dall’effetto Russell-McPherron, che intensifica le tempeste geomagnetiche intorno all’equinozio. C’è la possibilità di ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale anche dalle Alpi (o persino più a sud) nelle prossime ore!

L’Effetto Russell-McPherron: quando la Terra abbassa le difese

La notizia non è solo l’arrivo delle tempeste, ma il momento esatto in cui accadono. Con l’equinozio di primavera, entra in gioco il cosiddetto effetto Russell-McPherron, un fenomeno che rende il nostro pianeta particolarmente vulnerabile. In questo periodo dell’anno, infatti, la geometria del campo magnetico terrestre si allinea con quello solare in modo tale da creare delle vere e proprie “fessure” nella nostra magnetosfera.

Questa configurazione agisce come un potente amplificatore naturale: non solo le tempeste geomagnetiche diventano statisticamente più frequenti, ma l’impatto del vento solare risulta molto più efficace. Il risultato più spettacolare è la trasformazione delle aurore polari, che diventano drasticamente più luminose e visibili anche a latitudini insolitamente basse. In pratica, una tempesta che in altri mesi sarebbe considerata di routine, durante l’equinozio può trasformarsi in un evento di grande rilevanza scientifica e visiva.

Le conseguenze di una tempesta geomagnetica classe G3

Una tempesta geomagnetica di questa intensità può avere ripercussioni significative:

Reti elettriche: possibili variazioni di tensione e sovraccarichi;

possibili variazioni di tensione e sovraccarichi; Satelliti: rischio di malfunzionamenti e necessità di correzioni nell’orientamento orbitale;

rischio di malfunzionamenti e necessità di correzioni nell’orientamento orbitale; Navigazione e comunicazioni: interruzioni temporanee dei sistemi GPS e disturbi nei segnali radio a onde corte;

interruzioni temporanee dei sistemi GPS e disturbi nei segnali radio a onde corte; Fenomeni visivi: aurore boreali visibili a latitudini più basse rispetto al normale.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è uno spettacolare fenomeno luminoso che si verifica nelle regioni vicine ai poli terrestri. Si genera quando le particelle cariche provenienti dal Sole vengono incanalate dal campo magnetico terrestre e interagiscono con le molecole dell’atmosfera, eccitandole e facendole brillare. Il risultato è uno spettacolo di luci danzanti nel cielo, tipicamente verdi, ma anche rosse, viola o blu a seconda dell’altitudine e del tipo di gas coinvolti.