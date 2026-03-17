L’eccellenza italiana vola alto: l’American Astronautical Society premia l’Italia per la missione Virtute-1

L’eccellenza aerospaziale italiana e la spinta verso una scienza senza confini ottengono un nuovo, fondamentale riconoscimento internazionale. L’American Astronautical Society (AAS) ha infatti insignito la missione “Galactic 01” (denominata Virtute-1 in Italia) del prestigioso Advancement of International Cooperation Award per l’anno 2025. Questo premio, accuratamente selezionato dal Comitato per i Programmi Internazionali dell’AAS, celebra quegli individui o le partnership che hanno generato un impatto duraturo e significativo nell’avanzamento della cooperazione globale. La motivazione ufficiale del premio fotografa perfettamente la portata storica della missione: “Per aver portato nello Spazio tre astronauti italiani e oltre una dozzina di carichi di ricerca sulla navicella di Virgin Galactic, dimostrando capacità di volo spaziale aperte a tutte le nazioni”.

A ricevere il premio lo scorso 13 marzo a Washington sono stati il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, Comandante della missione, e Mike Masucci, Comandante della VSS Unity.

Il volo storico del 29 giugno 2023

La missione Virtute-1 ha segnato un capitolo pionieristico per l’Italia e per l’accesso commerciale allo Spazio. Avvenuta il 29 giugno 2023, la missione suborbitale è decollata dallo Spaceport America in New Mexico a bordo della navicella VSS Unity di Virgin Galactic.

L’equipaggio, che ha sperimentato diversi minuti di microgravità prima di rientrare dolcemente sulla pista, era composto da un team d’eccellenza tricolore: il Colonnello Walter Villadei (Aeronautica Militare, con il ruolo di comandante della missione per la parte italiana), il Tenente Colonnello medico Angelo Landolfi (Aeronautica Militare) e l’ingegnere Pantaleone Carlucci (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR). Insieme a loro ha volato Colin Bennett, istruttore degli astronauti di Virgin Galactic, mentre ai comandi della VSS Unity si trovavano i piloti Mike Masucci e l’italiano Nicola Pecile.

Un laboratorio volante: gli esperimenti scientifici

A differenza dei tradizionali voli turistici suborbitali, Virtute-1 è stata una missione dal profilo strettamente scientifico e tecnologico. La cabina della VSS Unity è stata trasformata in un vero e proprio laboratorio spaziale in cui sono stati condotti 13 esperimenti.

Durante i minuti di assenza di peso, l’equipaggio ha operato sia sui propri corpi che su specifici carichi utili (payloads), testando l’effetto della microgravità su diversi sistemi:

Scienza dei materiali e termodinamica : sono stati esaminati il comportamento dei fluidi e la combustione in assenza di gravità, fondamentali per sviluppare nuovi sistemi di propulsione e raffreddamento per i futuri veicoli spaziali;

: sono stati esaminati il comportamento dei fluidi e la combustione in assenza di gravità, fondamentali per sviluppare nuovi sistemi di propulsione e raffreddamento per i futuri veicoli spaziali; Fisiologia umana e medicina spaziale : gli astronauti hanno misurato la risposta fisiologica e le funzioni cognitive in un ambiente estremo. È stata monitorata la frequenza cardiaca, l’attività cerebrale e la risposta cardiovascolare durante le forti accelerazioni del lancio e del rientro, nonché durante l’adattamento alla microgravità;

: gli astronauti hanno misurato la risposta fisiologica e le funzioni cognitive in un ambiente estremo. È stata monitorata la frequenza cardiaca, l’attività cerebrale e la risposta cardiovascolare durante le forti accelerazioni del lancio e del rientro, nonché durante l’adattamento alla microgravità; Radiazioni cosmiche: sono stati effettuati campionamenti ed esperimenti per misurare i livelli di radiazioni nella mesosfera, dati cruciali per garantire la sicurezza degli astronauti nei futuri viaggi a lungo raggio.

La concezione e il successo di queste ricerche sono il frutto del lavoro di un team multidisciplinare di Principal Investigator (PI) di altissimo profilo. I responsabili scientifici degli esperimenti appartengono alle eccellenze della ricerca nazionale:

Il ruolo centrale del CNR

Il successo di Virtute-1 (acronimo di Volo Italiano per la Ricerca e la Tecnologia suborbitale) è stato il risultato di una formidabile sinergia tra l’Aeronautica Militare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il CNR non ha solo fornito fondamentali payload scientifici per la misurazione delle radiazioni e lo studio di materiali avanzati, ma ha anche messo in campo le sue migliori eccellenze umane.

A bordo, l’ingegner Carlucci ha operato direttamente sui sensori medici e sui carichi scientifici. A terra, il successo della missione è stato garantito da un minuzioso lavoro di preparazione, che ha visto, tra gli altri, la fondamentale partecipazione della ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche Lucia Paciucci, membro backup, Responsabile Operazioni e Training per il CNR per la prima missione suborbitale scientifica italiana Virtute-1. Il suo ruolo è stato cruciale nell’addestramento e nel coordinamento operativo, dimostrando come il lavoro dietro le quinte sia l’impalcatura indispensabile per ogni grande successo spaziale.

L’assegnazione dell’AAS Advancement of International Cooperation Award 2025 non è quindi solo la celebrazione di un volo perfetto, ma il tributo a una visione. Virtute-1 ha dimostrato che lo Spazio suborbitale può essere una risorsa straordinariamente accessibile per la ricerca scientifica e che la collaborazione tra istituzioni governative (Difesa e Ricerca) e compagnie aerospaziali private è la via maestra per l’esplorazione futura.