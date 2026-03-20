L’effigie del potere: la nuova moneta di Trump e il richiamo al fantasma di Cesare

La recente analisi di Philip Kennicott sul Washington Post mette in luce come il design della nuova moneta d’oro di Trump non sia solo un oggetto da collezione, ma un potente distillato di un’idea politica. L’opera si presenta con una voluta semplicità, quasi brutale, mirata a essere assorbita istantaneamente dall’occhio distratto del pubblico. Sul fronte della moneta campeggia il profilo di Donald Trump, una scelta che lo stesso Kennicott definisce “chiara nel suo messaggio” e, per molti versi, “agghiacciante”. Questa raffigurazione non cerca la bellezza artistica, ma punta a simboleggiare una risolutezza assoluta, un potere che non conosce il peso del dubbio o della complessità morale, trasformando il leader nella personificazione stessa dell’autorità statale.

Il simbolismo bellicoso dell’aquila americana

Passando al rovescio della moneta, l’iconografia classica degli Stati Uniti subisce una trasformazione significativa e inquietante. Invece della tradizionale aquila che stringe frecce e rami d’ulivo — simboli universali di guerra e pace — la nuova moneta mostra un’aquila bellicosa che sorregge il giogo della Liberty Bell. Kennicott paragona l’atteggiamento di questo rapace a quello di un gabbiano aggressivo, notando come i suoi artigli chiaramente definiti richiamino la posizione delle mani di Trump nelle immagini ufficiali. Questo cambiamento segnala un distacco dai valori di equilibrio democratico per abbracciare una retorica di scontro e confronto permanente, dove i simboli storici della libertà appaiono ora assoggettati a una nuova gerarchia di potere.

Il precedente storico di Giulio Cesare

L’articolo traccia un parallelo storico inevitabile con il 44 a.C., quando Giulio Cesare divenne il primo leader vivente a imprimere il proprio volto su una moneta romana. All’epoca, quel gesto fu considerato una violazione oltraggiosa delle norme repubblicane e un atto di auto-esaltazione che contribuì alla percezione di Cesare come un dittatore perpetuo. Oggi, la scelta di Trump viene vista da molti critici come un’aspirazione simile, un tentativo di consolidare la propria immagine nella vita quotidiana dei cittadini attraverso il denaro, che storicamente funge da forma simbolica di obbedienza e conformità. Come sottolineato nell’analisi, portare l’immagine del sovrano nelle proprie tasche è da sempre un segno di riconoscimento della sua onnipresenza e del suo controllo sulle strutture fondamentali della società.

Una commissione su misura per un’iconografia “America First”

Il percorso che ha portato alla creazione di questo oggetto non è stato privo di tensioni istituzionali. La proposta iniziale era stata respinta dai membri di un comitato federale indipendente, ma ha ricevuto il via libera finale da un panel scelto personalmente dal presidente. Questo cambio ai vertici della Commission of Fine Arts, avvenuto lo scorso ottobre, ha permesso di nominare figure più allineate con le politiche America First, garantendo che la moneta rispecchiasse fedelmente la visione estetica e politica dell’amministrazione. Mentre Trump continua a presentarsi nei suoi comizi sia come un combattente vigoroso che come una vittima del sistema, la moneta d’oro sembra voler cristallizzare definitivamente la prima di queste versioni, proiettando un’immagine di potere sovrano che sfida apertamente i limiti della tradizione americana.