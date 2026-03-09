L’emergenza globale della sedentarietà: perché 20 anni di politiche non hanno sconfitto l’inattività fisica globale

Una serie di studi pionieristici pubblicati contemporaneamente sulle prestigiose riviste Nature Medicine e Nature Health ha gettato nuova luce su una delle sfide più critiche per la salute pubblica del XXI secolo: l’inattività fisica. I risultati di questa ricerca multidisciplinare indicano che, sebbene la maggior parte delle nazioni abbia adottato formalmente politiche per promuovere il movimento, i livelli globali di attività fisica sono rimasti sostanzialmente stabili e insufficienti negli ultimi vent’anni. Oltre cinque milioni di decessi ogni anno sono ancora attribuibili alla mancanza di movimento, una cifra paragonabile all’impatto del fumo di tabacco o dell’obesità. Il quadro che emerge descrive un mondo in cui circa un adulto su tre e l’80% degli adolescenti non raggiungono le soglie minime di attività raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il divario della scelta tra privilegi sociali e necessità economica

Uno degli aspetti più allarmanti emersi dall’analisi condotta da Deborah Salvo e colleghi su dati provenienti da 68 paesi riguarda la disparità nell’accesso al movimento. Lo studio introduce una distinzione fondamentale tra l’attività fisica basata sulla scelta, come lo sport ricreativo, e quella dettata dalla necessità economica, come il lavoro manuale pesante o gli spostamenti forzati a piedi in assenza di trasporti. I ricercatori hanno identificato un divario di ben 40 punti percentuali nell’accesso al tempo libero attivo tra i gruppi storicamente privilegiati, ovvero uomini facoltosi nei paesi ad alto reddito, e le donne povere nei paesi a basso reddito. Mentre le popolazioni svantaggiate possono mostrare alti livelli di attività totale, questa è spesso legata a fatiche lavorative svolte in condizioni non dignitose o pericolose, che non contribuiscono al benessere psicofisico nello stesso modo in cui lo fa l’attività ricreativa scelta volontariamente.

Una nuova frontiera per la salute tra sistema immunitario e oncologia

Il valore dell’attività fisica non si limita più alla sola prevenzione delle malattie cardiometaboliche. La ricerca pubblicata su Nature Medicine fornisce prove robuste di come il movimento agisca come un potente modulatore del sistema immunitario. Attraverso meccanismi di immunoveglianza e riduzione dell’infiammazione cronica, l’attività fisica regolare è stata associata a una significativa riduzione del rischio di infezioni gravi, ospedalizzazione e mortalità legate al COVID-19. Parallelamente, lo studio conferma che l’esercizio fisico non è solo uno strumento di prevenzione per diverse tipologie di cancro, ma gioca un ruolo cruciale nella sopravvivenza post-diagnosi e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici, contrastando sintomi come la depressione e la fatica cronica.

Il paradosso delle politiche senza attuazione concreta

L’analisi sistematica di Andrea Ramírez Varela e colleghi ha esaminato 661 documenti programmatici in 200 paesi, scoprendo che la crescita della “priorità politica” sulla carta non si è tradotta in cambiamenti reali per la popolazione. Sebbene il 91,7% dei paesi studiati abbia adottato piani per l’attività fisica dal 2004 a oggi, la maggior parte di questi documenti rimane puramente aspirazionale. Molte politiche mancano di obiettivi quantificabili, budget dedicati e tempistiche chiare. Inoltre, la governance appare frammentata: l’attività fisica non ha spesso una “casa ufficiale” all’interno dei governi, oscillando tra i ministeri della salute, dello sport e dell’istruzione senza una leadership chiara o una reale collaborazione intersettoriale che coinvolga anche i trasporti e l’urbanistica.

Muoversi per il pianeta tra mitigazione climatica e resilienza urbana

Un approccio innovativo presentato da Erica Hinckson e dal suo team introduce il modello PACC (Physical Activity and Climate Change), che illustra l’interconnessione profonda tra salute umana e crisi climatica. Promuovere il trasporto attivo, come camminare o andare in bicicletta, non solo migliora la salute pubblica ma è una strategia essenziale per la mitigazione del cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra. Tuttavia, gli autori avvertono che il cambiamento climatico stesso sta diventando un ostacolo al movimento: eventi meteorologici estremi e ondate di calore rendono gli ambienti esterni insicuri, riducendo drasticamente i livelli di attività fisica nelle comunità più vulnerabili. Il modello sottolinea anche il rischio di conseguenze indesiderate, come la gentrificazione e lo spostamento dei residenti meno abbienti durante la riqualificazione di quartieri per renderli più pedonabili.

Verso un cambio di paradigma basato sull’equità e sui sistemi

Per spezzare la stasi degli ultimi vent’anni, i ricercatori chiedono una trasformazione radicale nel modo in cui l’attività fisica viene promossa e misurata. È necessario smettere di inquadrare il movimento solo come un comportamento individuale e iniziare a considerarlo un problema di sistema, influenzato da identità sociali, norme e strutture economiche. La raccomandazione principale è di costruire un consenso globale che veda l’attività fisica come un diritto fondamentale e una necessità per la resilienza della comunità. Questo richiede lo sviluppo di infrastrutture urbane resilienti al clima, la protezione degli spazi verdi pubblici per le fasce più povere della popolazione e l’integrazione delle conoscenze indigene per creare soluzioni che siano culturalmente rilevanti e sostenibili a lungo termine.