Luna, gli astronauti della missione Artemis II “pronti per una missione epica”

Sono pronti per una “missione epica”, i quattro astronauti della missione Artemis II, destinata a raggiungere l’orbita lunare e il cui lancio è previsto l’1 aprile ora locale dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral (Florida). “Non penso ad altro”, ha detto il comandante Reid Wiseman della NASA, all’indomani dall’arrivo nella base di lancio con il pilota Victor Glover, anche lui della NASA e gli specialisti di missione Christina Koch (NASA) e Jeremy Hansen, dell’Agenzia Spaziale Canadese CSA, unico non veterano dei voli spaziali e primo non americano a volare verso la Luna. “La missione Artemis II è per tutti”, ha detto Glover.

Per Christina Koch, destinata a diventare la prima donna a raggiungere l’orbita lunare, partecipare a questa missione “è un privilegio e una responsabilità incredibili”. Accanto al suo primato ci sono quelli di Glover, prima persona di colore a volare oltre l’orbita terrestre, e quello di Hansen, primo europeo a far parte di una missione diretta a alla Luna.

La missione Artemis II

A 52 anni dall’ultima missione sulla Luna, l’Apollo 17, i quattro astronauti sono pronti ad affrontare il viaggio che per dieci giorni li porterà nell’orbita lunare. Il punto più vicino alla superficie lunare lo dovrebbero raggiungere al quinto giorno. Nel frattempo il razzo Space Launch System (SLS) è pronto sulla rampa di lancio, dove è tornato per la seconda volta dopo che a febbraio era stata rilevata una perdita di elio nello stadio superiore ed era stato necessario portarlo nell’edificio di assemblaggio, il Vehicle Assembly Building, per i necessari interventi tecnici.

Il lancio è attualmente previsto alle 6:24 (ora locale) dell’1 aprile (le 00:24 italiane di giovedì 2 aprile), ma se necessario sarà possibile lanciare fino al 7 aprile, con altre cinque opportunità di lancio attualmente previste.