Artemis II, l’umanità torna a sfidare l’ignoto: dal ruggito del gigante d’acciaio alla distanza record dalla Terra

L’attesa è finalmente terminata e, a distanza di oltre mezzo secolo dall’ultima volta che un essere umano ha solcato le profondità dello spazio oltre l’orbita terrestre con la storica missione Apollo 17 nel 1972, l’umanità si appresta ora a scrivere un capitolo inedito e incredibilmente ambizioso dell’esplorazione del cosmo. La missione Artemis II della NASA, il cui lancio è previsto per mercoledì 1° aprile 2026 (ora locale) dal Kennedy Space Center in Florida segna l’inizio di una nuova era di scoperte che ci porterà a testare i limiti della resistenza umana e tecnologica. Questo viaggio epico, della durata complessiva di 10 giorni, vedrà un equipaggio di 4 astronauti orbitare attorno alla Luna, spingendosi migliaia di km oltre la sua faccia nascosta, il tutto sotto lo sguardo suggestivo della “Luna Rosa” che illuminerà il cielo notturno proprio durante la finestra di lancio. Artemis II è un test di volo, ed al contempo il pilastro fondamentale su cui poggeranno la futura costruzione di una base lunare permanente da 20 miliardi di dollari e le imminenti spedizioni verso il pianeta rosso, Marte, che la NASA ha recentemente confermato voler raggiungere sfruttando la potenza della propulsione nucleare.

Il gigante d’acciaio e il fragore del decollo

Al complesso di lancio 39B, il razzo Space Launch System (SLS) svetta per i suoi 98 metri di altezza, pronto a liberare una spinta mostruosa di 3,9 milioni di km. Dopo un lento e meticoloso trasporto durato 11 ore a bordo del mastodontico crawler-transporter, il sistema che comprende la capsula Orion e il modulo di servizio europeo (ESM) dell’ESA è ora pronto per la sfida finale. Il percorso verso la rampa non è stato privo di ostacoli: perdite di idrogeno liquido e problemi al flusso di elio hanno costretto i tecnici a rinvii e riparazioni complesse all’interno del Vehicle Assembly Building. Tuttavia, la NASA ha deciso di procedere senza ulteriori simulazioni complete, puntando dritta all’obiettivo. Se il meteo o eventuali anomalie dovessero imporre una pausa, sono già state previste finestre di riserva tra il 3 e il 7 aprile.

Un equipaggio da record oltre i confini lunari

A bordo di Orion siederanno 4 pionieri destinati a infrangere barriere non solo spaziali, ma anche sociali. Il comandante Reid Wiseman guiderà un team composto dal pilota Victor Glover, che sarà il primo uomo di colore a viaggiare oltre l’orbita terrestre, dalla specialista di missione Christina Koch, la prima donna a compiere tale impresa, e da Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese, il primo astronauta non americano a spingersi così lontano. La loro traiettoria li porterà a circa 7.400 km oltre la Luna, raggiungendo una distanza record dalla Terra di ben 410mila km. Durante la missione, l’equipaggio metterà alla prova i sistemi di supporto vitale e di comunicazione, dati che saranno cruciali per gli allunaggi umani previsti a partire dal 2027 con Artemis IV.

Verso una base lunare e l’orizzonte di Marte

Il successo di Artemis II è il prerequisito per un piano ancora più grandioso: la creazione di una presenza umana stabile sul suolo lunare. L’amministratore della NASA ha già delineato una strategia che prevede l’invio di infrastrutture pesanti subito dopo la missione Artemis IV, con l’obiettivo di trasformare la Luna in un avamposto logistico e scientifico. Lo sguardo dell’agenzia è però già rivolto oltre. Pochi giorni fa è stata annunciata la missione SR-1 Freedom, prevista per il 2028, che utilizzerà la propulsione elettrica nucleare per raggiungere Marte. Questa tecnologia rivoluzionaria permetterebbe viaggi interplanetari molto più rapidi ed efficienti, accompagnati da elicotteri robotici avanzati pronti a scansionare il suolo marziano in cerca di acqua ghiacciata. Artemis II è, a tutti gli effetti, il primo passo di una nuova civiltà spaziale.