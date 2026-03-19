Maltempo Abruzzo, neve abbondante sul Gran Sasso: mezzo metro di bianco a Prati di Tivo | FOTO

Il colpo di coda dell’inverno, favorito da un nucleo di aria fredda in arrivo dai Balcani, ha portato tanta neve in Abruzzo a partire da ieri, con la Dama Bianca arrivata fino a quote di collina. Le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni nevose sono state quelle orientali di Gran Sasso e Maiella. La neve è caduta copiosa sul versante teramano del Gran Sasso: a Prati di Tivo, a località a 1450 metri, sono caduti 50cm di neve, come mostrano le foto di Ponzio Podeschi. Nelle prossime ore, le condizioni meteo tenderanno pian piano a migliorare, ma nella giornata odierna non si escludono ancora possibili e deboli fenomeni nevosi.

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