Maltempo Campania, brusco abbassamento delle temperature e neve nel Sannio

Brusco abbassamento delle temperature in tutto il Sannio, dove la neve è comparsa anche a bassa quota. Intanto, con propria ordinanza e considerato il perdurare di temperature fredde, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto l’autorizzazione all’accensione, fino alle ore 24 del prossimo 15 aprile, per tutti gli impianti termici presenti sul territorio. Inoltre, in ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale che, dalle ore 14 di oggi e per le 24 ore successive prevede “venti forti sudoccidentali, con locali raffiche” e precipitazioni anche a carattere di temporale, il sindaco Mastella ha disposto anche la chiusura da ora e per le 24 ore successive della villa comunale e dei parchi cittadini, oltre che del cimitero comunale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.