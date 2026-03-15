Maltempo Genova, prorogata la chiusura dei parchi per l’intera giornata di oggi

Su decisione del sindaco Silvia Salis e dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova Massimo Ferrante, i parchi e i giardini pubblici dell’intero territorio comunale resteranno chiusi per l’intera giornata di oggi, domenica 15 marzo. Inizialmente, nell’ambito del Centro Operativo Comunale riunito per gestire l’allerta arancione, era stata disposta la chiusura fino alle 14, per consentire una prima ricognizione tecnica su parchi e giardini comunali. L’esito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici e il numero di interventi che stanno impegnando le squadre di AsTer hanno reso necessario il prolungamento del provvedimento. La scelta di mantenere i cancelli chiusi anche nel pomeriggio è stata presa in via precauzionale per evitare qualsiasi situazione di potenziale pericolo per i cittadini. Rimangono automaticamente chiusi anche musei e biblioteche presenti all’interno dei parchi comunali.

La riapertura delle aree verdi è prevista nel corso della giornata di domani, non appena AsTer avrà completato le ultime verifiche di sicurezza necessarie.

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