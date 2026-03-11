Maltempo Marche, spettacolare temporale a Potenza Picena | VIDEO

Altra giornata di instabilità pomeridiana oggi sulle regioni del Centro-Sud, ma anche il Nord ha vissuto intensi fenomeni di maltempo, come il tornado che si è formato al largo di Zoagli (Genova) e l’intensa grandinata a nord di Cittadella (Padova). In questo momento, piogge e temporali sparsi sono ancora attivi in alcune zone di Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Molise e Basilicata. Spettacolari le immagini che ci invia Martina Klein da Potenza Picena, in provincia di Macerata, in cui si vede il maestoso temporale che ha colpito la località, ora in atto davanti alla costa anconetana. Oggi nelle Marche sono caduti 14mm di pioggia a Falconara Marittima e 7mm ad Ancona, per citare i dati più rilevanti.

