Maltempo Sicilia, campi impraticabili in serie D: rinviate Acireale-Enna e Igea Virtus-Reggina | FOTO

Piove a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con temperatura crollata a +10°C in pieno giorno e un violento nubifragio che ha scaricato 16mm di pioggia in pochi minuti nella zona dello stadio dell’Igea Virtus, dove alle 14:30 doveva iniziare il big match di alta classifica del girone I di serie D tra la squadra locale e la nobile decaduta Reggina, da tre anni nell’inferno dei dilettanti. Il terreno di gioco è impraticabile: il pallone non rimbalza e non si può giocare. Alle ore 15 si svolgerà un nuovo sopralluogo con l’arbitro che dovrà decidere se le condizioni meteo saranno migliorate, e quindi si potrà giocare, oppure se la partita verrà rinviata.

In settimana non erano mancate le polemiche per l’orario della partita. L’Igea Virtus aveva chiesto di giocare alle ore 15 ma la Reggina ha rifiutato la proposta. Ci ha pensato il meteo, però, a far slittare la partita di almeno 30 minuti. Alle 15:12, dopo l’ennesimo sopralluogo, la partita è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Intanto, nello stesso girone I è stata ufficialmente rinviata anche Acireale-Enna. Ad Acireale piove in modo molto più forte e intenso rispetto a Barcellona Pozzo di Gotto tanto che sono caduti 53mm di pioggia (sempre con +10°C, una temperatura tipicamente invernale) e la sfida (questa in ottica salvezza) è stata ufficialmente rinviata.

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