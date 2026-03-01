Marzo, l’Ora Legale incombe: cosa succede davvero al nostro corpo con il cambio dell’ora

Marzo è finalmente arrivato, così come il profumo dell’imminente primavera, il risveglio della natura ed anche accompagnato da uno degli appuntamenti più attesi e dibattuti del nostro calendario: il ritorno dell’ora legale. Che siate amanti delle lunghe e miti serate luminose o strenui difensori del sonno mattutino, tra poche settimane saremo tutti chiamati a compiere quel piccolo, ma significativo, salto temporale. Alle 2 di notte di domenica 29 marzo 2026, le lancette verranno portate avanti di 60 minuti, facendoci balzare alle 3. Questo rito annuale, introdotto e mantenuto con le migliori intenzioni economiche per massimizzare la luce naturale, si traduce però in un vero e proprio “mini jet-lag” per il nostro organismo.

Cos’è esattamente l’ora legale e perché, nonostante le cicliche petizioni a livello europeo per la sua abolizione, continuiamo ad alternarla a quella solare? La risposta risiede in un complesso intreccio di necessità energetiche e ritmi biologici. Mentre ci prepariamo a sacrificare 60 preziosi minuti del nostro riposo notturno in questo fine mese, la scienza medica e la cronobiologia ci invitano a comprendere a fondo non solo i vantaggi ambientali di questa convenzione, ma soprattutto i profondi effetti che questa brusca transizione esercita sul nostro ritmo circadiano, sul sistema cardiovascolare e, in ultima analisi, sul nostro umore generale.

Cos’è l’ora legale e perché continuiamo a cambiare l’ora?

L’idea alla base dell’ora legale è tanto semplice quanto geniale: far coincidere le ore di luce diurna con le ore di massima attività umana. Nei mesi caldi, il sole sorge prima. Spostando gli orologi in avanti di un’ora, “rubiamo” un’ora di luce al mattino presto (quando la maggior parte di noi dorme) per aggiungerla alla sera.

L’intuizione originaria viene spesso attribuita a Benjamin Franklin nel 1784, ma l’adozione moderna su larga scala avvenne durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, e poi in modo strutturale negli anni ’70 durante la crisi energetica. Il motivo principale? Il risparmio di energia elettrica. Riducendo il bisogno di illuminazione artificiale nelle ore serali, i Paesi riescono a risparmiare milioni di kilowattora e a tagliare le emissioni.

Il “Mini Jet-Lag”: cosa accade al nostro corpo?

Sebbene un’ora possa sembrare un’inezia, il nostro cervello non è d’accordo. Il nostro corpo è regolato dal ritmo circadiano, un orologio biologico interno della durata di circa 24 ore, strettamente dipendente dall’alternanza tra luce e buio. Questo orologio regola tutto: dalla produzione di ormoni (come la melatonina per il sonno e il cortisolo per lo stress) fino alla temperatura corporea e alla digestione.

Quando spostiamo le lancette in avanti alle 2 di quella fatidica domenica mattina, creiamo una desincronizzazione improvvisa tra il nostro orologio interno e quello esterno. Ecco gli effetti più comuni studiati dalla cronobiologia:

Debito di sonno e stanchezza: la perdita di quell’ora di riposo porta, nei giorni immediatamente successivi, a un diffuso senso di spossatezza, difficoltà di concentrazione e calo della produttività sul lavoro e a scuola;

la perdita di quell’ora di riposo porta, nei giorni immediatamente successivi, a un diffuso senso di spossatezza, difficoltà di concentrazione e calo della produttività sul lavoro e a scuola; Sbalzi d’umore: l’alterazione dei ritmi del sonno influisce sui livelli di serotonina, portando a maggiore irritabilità e, in soggetti predisposti, a lievi stati di ansia;

l’alterazione dei ritmi del sonno influisce sui livelli di serotonina, portando a maggiore irritabilità e, in soggetti predisposti, a lievi stati di ansia; Effetti cardiovascolari: numerosi studi scientifici hanno evidenziato un picco statistico di attacchi cardiaci e ictus nel lunedì successivo all’introduzione dell’ora legale, dovuto allo stress dell’adattamento e alla privazione del sonno;

numerosi studi scientifici hanno evidenziato un picco statistico di attacchi cardiaci e ictus nel lunedì successivo all’introduzione dell’ora legale, dovuto allo stress dell’adattamento e alla privazione del sonno; Rischio di incidenti: la stanchezza generalizzata del lunedì mattina si traduce statisticamente in un leggero aumento degli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro.

Come prepararsi e sopravvivere al cambio dell’ora del 29 marzo

La buona notizia è che il corpo umano è estremamente resiliente e, solitamente, si adatta al nuovo orario nel giro di pochi giorni, massimo una settimana. Per azzerare gli effetti negativi di questo fine marzo 2026, gli esperti del sonno suggeriscono alcune semplici strategie preventive:

L’adattamento graduale: nei 3-4 giorni precedenti al 28 marzo, andate a letto e svegliatevi 15 minuti prima ogni giorno. In questo modo, sabato notte il vostro corpo sarà già allineato al nuovo orario; Luce strategica: esponetevi alla luce solare il prima possibile la domenica mattina. La luce inibisce la produzione di melatonina e segnala al cervello che è ora di attivarsi; Attenzione alla cena e alla caffeina: evitate pasti pesanti, alcol e caffè nelle ore serali del weekend di transizione; Niente pisolini prolungati: se domenica pomeriggio vi sentite distrutti, evitate sonnellini di ore; limitatevi a un power nap di 20 minuti per non compromettere il sonno notturno.

L’ora legale porta con sé un piccolo trauma fisico, ma il premio finale è impagabile: mesi di serate luminose, passeggiate post-lavoro e maggiore sintesi di vitamina D grazie all’esposizione al sole serale.