Menù lunare: ecco cosa mangeranno gli astronauti di Artemis II durante la loro storica missione

Come si mangia durante il viaggio verso la Luna, in una navicella spaziale senza frigorifero né fornelli? L’equipaggio di Artemis II lo dimostrerà quando partirà per la sua storica missione lunare, non prima dell’1 aprile. I quattro astronauti – Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della NASA, insieme a Jeremy Hansen dell’Agenzia Spaziale Canadese – porteranno con sé cibo che può essere conservato in sicurezza per settimane nella loro navicella Orion e poi preparato rapidamente. “Le scelte alimentari vengono elaborate in coordinamento con esperti di alimentazione spaziale e con l’equipaggio per bilanciare il fabbisogno calorico, l’idratazione e l’apporto di nutrienti, tenendo conto anche delle preferenze individuali dell’equipaggio”, hanno scritto i funzionari della NASA in una dichiarazione del 3 marzo sul menù di Artemis II.

Inoltre, gli alimenti devono produrre poche briciole ed essere facili da preparare in microgravità. “L’equipaggio utilizza il distributore di acqua potabile di Orion per reidratare cibi e bevande e uno scaldavivande compatto, simile a una valigetta, per riscaldare i pasti all’occorrenza”, ha aggiunto la NASA.

Nonostante il fitto programma di test di Orion e di osservazioni lunari, l’equipaggio lunare avrà a disposizione del tempo per i pasti: colazione, pranzo e cena. Oltre al cibo, gli astronauti possono consumare fino a “due bevande aromatizzate” al giorno, tra cui il caffè per chi è abituato alla caffeina.

La scienza alimentare ha fatto notevoli progressi da quando gli ultimi astronauti del programma Apollo hanno volato sulla Luna nel 1972. Il programma dello Space Shuttle, in particolare, ha permesso di offrire menù più ricchi e maggiori possibilità di preparazione a bordo, hanno affermato i funzionari della NASA.

Un menù fisso e preselezionato

Tuttavia, gli astronauti di Artemis II che speravano in un menù simile a quello della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno dovuto ridimensionare le proprie aspettative, poiché il laboratorio orbitante è dotato di refrigerazione. Inoltre, il laboratorio orbitante si trova in orbita terrestre bassa, facilmente raggiungibile dalle navi cargo che trasportano frutta, verdura e altri prodotti deperibili. Nessun cargo, tuttavia, incontrerà Orion nello spazio profondo.

Di conseguenza, “Artemis II utilizza un menù fisso e preselezionato, progettato per un veicolo spaziale autosufficiente senza possibilità di rifornimento”, hanno affermato i funzionari della NASA. Tuttavia, gli astronauti hanno avuto tutto il tempo per esprimere le proprie preferenze alimentari. “I membri dell’equipaggio assaggiano, valutano e classificano tutti gli alimenti del menù standard durante i test pre-volo, e le loro preferenze vengono bilanciate con i requisiti nutrizionali e con ciò che Orion può offrire”.

Flessibilità nella preparazione dei pasti

La NASA ha offerto una certa flessibilità nella preparazione dei pasti. Ogni contenitore di Artemis II contiene cibo sufficiente per circa due o tre giorni, consentendo agli astronauti di scegliere tra diverse opzioni durante la missione, aprendo un solo contenitore. Ci saranno comunque alcune limitazioni a seconda delle attività svolte da Orion.

“I menù sono adattati in base alle capacità di preparazione del cibo del veicolo spaziale durante ogni fase del volo”, hanno dichiarato i funzionari della NASA. “Alcuni alimenti, come i pasti liofilizzati, richiedono l’idratazione tramite il distributore di acqua potabile di Orion, che non è disponibile durante alcune fasi, tra cui il lancio e l’atterraggio. Di conseguenza, gli alimenti selezionati per queste fasi devono essere pronti al consumo e compatibili con i vincoli operativi del veicolo spaziale, mentre una gamma più ampia di opzioni alimentari sarà disponibile una volta che i sistemi di preparazione del cibo saranno pienamente operativi”.

189 alimenti o bevande diversi su Artemis II

Un’infografica della NASA fornisce alcuni dettagli sul menu di Artemis II. Ad esempio, ci sono 189 alimenti o bevande diversi a bordo della missione, tra cui più di 10 tipi di bevande. Ci sono cinque diverse salse piccanti, 58 tortillas e una varietà di dolci, dal budino al crumble fino alla torta, al cioccolato e ai biscotti.

Volare su Orion come andare in campeggio

Volare su Orion è un po’ come campeggiare dal punto di vista culinario: il veicolo spaziale è un ambiente in cui gli alimenti devono essere semplici da conservare e preparare, mangiare richiede il minimo sforzo e la preparazione viene effettuata utilizzando ingredienti e processi semplici.

In un video della NASA, due membri dell’equipaggio di Artemis II si sono detti entusiasti della varietà di cibo offerta. Koch, che ha trascorso circa un anno a bordo della ISS, ha affermato di essere rimasta colpita dalla diversità: “ci sono piatti che non immagineresti mai possano essere reidratati e risultare commestibili nello spazio, ma che sono assolutamente disponibili”.

Hansen ha aggiunto che i pasti rappresentano un’ottima opportunità per l’equipaggio di riunirsi come comunità. Non vede l’ora di godersi “quella cosa necessaria da fare, quella cosa per cui dovresti essere grato“, perché condividere i pasti con amici e familiari “è sempre stato significativo per me”.