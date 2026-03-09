Nuova scoperta di gas nel Mediterraneo: segnali incoraggianti dal primo pozzo esplorativo del 2026

Le attività di esplorazione energetica nel Mediterraneo registrano un nuovo passo avanti. Il Ministero del Petrolio egiziano ha annunciato il successo della perforazione del primo pozzo esplorativo di gas del 2026 realizzato dalla compagnia britannica Shell plc, che ha fornito risultati preliminari considerati incoraggianti. Secondo quanto comunicato dalle autorità, la perforazione del pozzo esplorativo denominato Sirius 1X ha raggiunto la profondità prevista di 2.115 metri, permettendo di raccogliere dati geologici e tecnici che indicano la possibile presenza di nuove risorse di gas naturale.

I risultati delle prime perforazioni

Le operazioni si sono svolte in un’area offshore del Mediterraneo dove la compagnia energetica è titolare dei diritti di esplorazione. I primi indicatori emersi dalle attività di perforazione sono stati definiti positivi e rafforzano le prospettive di sviluppo del giacimento esplorativo Sirius. Per il governo egiziano si tratta di un risultato significativo, perché conferma il potenziale energetico delle acque e apre alla possibilità di valorizzare nuove risorse di gas nei prossimi anni.

Le informazioni raccolte durante la perforazione saranno ora oggetto di ulteriori analisi tecniche per valutare l’effettiva entità delle riserve e la fattibilità economica di un eventuale sviluppo del campo.

I prossimi passaggi del progetto

Sulla base dei dati preliminari, le autorità energetiche hanno spiegato che una decisione anticipata sullo sviluppo del giacimento potrebbe arrivare nel corso del 2027. Qualora il progetto ricevesse il via libera definitivo, la nuova scoperta verrebbe integrata progressivamente nelle infrastrutture produttive esistenti, con l’obiettivo di collegare il campo alla produzione entro il 2029.

Questo sviluppo rappresenterebbe la fase successiva al progetto Mina West, attualmente in fase di sviluppo. Nel frattempo continuano anche i lavori di perforazione del pozzo Mina West 2, la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Possibili prospettive per il settore energetico

Il buon esito preliminare della perforazione potrebbe rafforzare ulteriormente le prospettive di crescita del settore del gas nel Mediterraneo orientale. Negli ultimi anni l’area è diventata sempre più centrale nelle strategie energetiche regionali, grazie alla scoperta di nuovi giacimenti offshore e alla presenza di grandi compagnie internazionali.

Qualora le verifiche tecniche dovessero confermare le prospettive del giacimento Sirius, l’iniziativa potrebbe favorire un incremento della produzione di gas, rafforzando al contempo la posizione della regione all’interno degli equilibri energetici globali. Parallelamente, l’avanzamento delle attività esplorative potrebbe stimolare l’arrivo di nuovi capitali nel comparto offshore, dando ulteriore impulso alla ricerca di risorse energetiche in una delle zone più vivaci e strategiche del Mediterraneo.