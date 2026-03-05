Pinocchio sulla nuova moneta da 2 euro: fila di collezionisti a Roma

Fila stamane in Piazza Verdi a Roma per acquistare la moneta dedicata a Collodi. Tra le novità la moneta da 2 euro dedicate al 200° anniversario della nascita dello scrittore Carlo Collodi, disponibili nelle versioni Fior di Conio, Proof e Reverse Proof. Quest’ultima è una finitura solitamente riservata alle monete di metallo prezioso ed è stata applicata per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana applicata a una moneta da 2 euro, emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dalle Officine della Zecca dello Stato.