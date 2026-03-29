Più luce, meno consumi: la scienza e i numeri del ritorno dell’Ora Legale 2026

Questa notte, alle ore 2, le lancette degli orologi si sono spostate un’ora in avanti. Sebbene per molti questo significhi semplicemente “un’ora di sonno in meno”, l’impatto dell’ora legale va ben oltre la stanchezza della domenica mattina. Si tratta di una sofisticata operazione di sincronizzazione tra le attività umane e il ciclo solare, con ricadute profonde che spaziano in diversi ambiti, dall’economia all’ambiente, e anche sulla nostra fisiologia.

Un salto in avanti nella storia

L’ora legale (o Daylight Saving Time) nasce da un’idea apparentemente semplice: spostare il tempo per “inseguire” il sole. Il primo a proporla, seppur con un tono satirico, fu Benjamin Franklin nel 1784, suggerendo che i parigini potessero risparmiare sulle candele svegliandosi prima. L’idea fu poi formalizzata dal costruttore britannico William Willett all’inizio del XX secolo e implementata durante la Grande Guerra per risparmiare carbone. In Italia, dopo vari tentativi e sospensioni, è diventata una misura stabile dal 1966, con l’obiettivo scientifico di ridurre la discrepanza tra le ore di luce naturale e quelle in cui la popolazione è attiva.

L’impatto economico: i dati di Terna e ARERA

Secondo le analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, il ritorno all’ora legale comporterà quest’anno un risparmio di circa 80 milioni di euro. Questo beneficio economico è il risultato di un minor consumo di energia elettrica stimato in circa 302 milioni di kWh, una cifra che equivale al fabbisogno medio annuo di ben 115mila famiglie. Per dare un’idea della precisione di queste stime, il risparmio per il 2026 è calcolato considerando un costo medio del kilowattora pari a 26,63 centesimi di euro (al lordo delle imposte) per il “cliente domestico tipo in tutela”, sulla base degli ultimi dati ARERA.

La diminuzione dei consumi non aiuta solo i portafogli, ma rappresenta un vantaggio cruciale per l’ambiente, determinando una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 142mila tonnellate. Guardando al passato recente, l’effetto dell’ora legale appare ancora più significativo: dal 2004 al 2025, il minor consumo complessivo di energia elettrica è stato superiore a 12 miliardi di kWh, garantendo ai cittadini un risparmio economico complessivo di circa 2,3 miliardi di euro.

Salute e biologia: la sfida dei ritmi circadiani

Nonostante i vantaggi strutturali, il passaggio all’ora legale richiede un piccolo sforzo di adattamento al nostro corpo. La scienza medica focalizza l’attenzione sui ritmi circadiani, ovvero gli orologi interni che regolano il ciclo sonno-veglia e il rilascio di ormoni come melatonina e cortisolo. Da un lato, godiamo di benefici psicofisici immediati: la maggiore esposizione alla luce solare nel tardo pomeriggio favorisce la produzione di Vitamina D e migliora l’umore, contrastando la depressione stagionale. Dall’altro, la perdita di un’ora di sonno può innescare quello che gli esperti chiamano “social jetlag“. Nei primi giorni dopo il cambio, è comune riscontrare una leggera irritabilità o disturbi del sonno, poiché il nostro orologio biologico deve risincronizzarsi con quello sociale. Tuttavia, la maggior parte delle persone metabolizza il cambiamento in circa 48-72 ore, stabilizzandosi su un ritmo più consono alle lunghe giornate primaverili.

Un dibattito tra efficienza e natura

Mentre l’Unione Europea continua a riflettere sulla possibilità di abolire il cambio d’ora stagionale, i dati tecnici confermano che per l’Italia la scelta rimane legata a una solida logica di sostenibilità. L’ora legale ci ricorda che, nonostante la nostra vita sia scandita da ritmi digitali e iper-tecnologici, siamo ancora profondamente influenzati dai cicli naturali della luce. Spostare quelle lancette non è solo una convenzione, ma un modo per armonizzare il nostro progresso con l’energia che il sole ci mette a disposizione.