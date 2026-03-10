SpaceX, Elon Musk pubblica l’annuncio di lavoro più spaziale della storia: Starbase cerca il suo primo Capo della Polizia. Requisiti e form per candidarsi

Il futuro non si costruisce solo con l’acciaio inossidabile dei grandi vettori spaziali o con il propellente criogenico che alimenta i sogni di colonizzazione marziana. Il futuro ha bisogno di ordine, visione e una protezione che sappia parlare il linguaggio dell’innovazione. A Boca Chica, sulle rive del Golfo del Messico, la città di Starbase sta prendendo vita sotto la spinta visionaria di SpaceX e oggi cerca la figura che ne garantirà l’integrità e la serenità. Non si tratta di una semplice posizione amministrativa, ma del bando per il primo Direttore della Sicurezza Pubblica, un leader destinato a diventare il Capo della Polizia ufficiale di una delle comunità più tecnologicamente avanzate del pianeta.

Un dipartimento di polizia progettato da zero per una comunità d’avanguardia

La visione che muove questa ricerca è ambiziosa e dirompente: creare un dipartimento di polizia che metta al primo posto la comunità e l’integrazione tecnologica. Il candidato selezionato avrà il compito titanico e affascinante di costruire l’intera struttura partendo da un foglio bianco. Non esistono vecchie procedure da seguire o burocrazie stratificate da decenni; qui la missione è definire nuovi standard di eccellenza. Il dipartimento dovrà essere agile, moderno e profondamente connesso con i residenti di Starbase, un nucleo composto da ingegneri, tecnici e sognatori che lavorano senza sosta per rendere l’umanità una specie multi-planetaria. Il nuovo Capo della Polizia dovrà incarnare questo spirito pionieristico, trasformando la pubblica sicurezza in un servizio dinamico e trasparente.

Dalla gestione operativa al comando di una forza d’élite

Il ruolo richiede una rara combinazione di competenza tattica e capacità strategica. Inizialmente, il Public Safety Director si concentrerà sull’ottenimento di tutte le certificazioni statali necessarie, collaborando con la Texas Commission on Law Enforcement per formalizzare l’autorità del dipartimento. Una volta completato questo iter, la transizione al titolo di Chief of Police segnerà l’inizio di una nuova era operativa. Il compito includerà il reclutamento e la formazione di una squadra d’élite di circa otto agenti, la definizione dei protocolli di pattugliamento e la gestione della sicurezza durante i leggendari eventi di lancio delle Starship, che attirano migliaia di visitatori da ogni angolo del mondo. È una sfida che richiede polso fermo nella gestione delle infrastrutture critiche e una sensibilità spiccata nel rapportarsi con il pubblico.

Il profilo richiesto per guidare la sicurezza sulla frontiera spaziale

Per questa posizione storica, SpaceX non cerca un semplice funzionario, ma un veterano con almeno dieci anni di esperienza certificata nelle forze dell’ordine, di cui almeno cinque trascorsi in ruoli di comando o supervisione. Il candidato ideale deve possedere una licenza TCOLE o avere i requisiti per ottenerla rapidamente, dimostrando una conoscenza profonda delle leggi del Texas e dei protocolli di emergenza. Oltre alle competenze tecniche, viene richiesta una mentalità aperta all’innovazione tipica delle startup: la capacità di risolvere problemi complessi in tempi rapidi, una comunicazione impeccabile e la volontà di operare in un ambiente dove il cambiamento è l’unica costante. È una chiamata per chi non ha paura di sporcarsi le mani nel fango del Texas mentre guarda fisso verso l’orizzonte di Marte.

Come partecipare alla costruzione del mito di Starbase

Questa è l’occasione per legare il proprio nome alla storia dell’esplorazione spaziale, garantendo che il luogo in cui nascono i sogni dell’umanità sia un ambiente sicuro e protetto. Chi sente di avere il coraggio, l’esperienza e la visione per diventare il primo guardiano della città dei razzi, il momento di agire è adesso. La selezione è aperta e la frontiera aspetta i candidati per scrivere insieme il prossimo capitolo della civiltà umana.

E’ possibile inviare la tua candidatura e consultare tutti i dettagli tecnici dei requisiti direttamente attraverso il portale ufficiale al seguente indirizzo: Form candidature per la posizione di Public Safety Director a Starbase.