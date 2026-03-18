Spagna, allarme energia: il governo punta sul gas algerino

In Spagna la situazione energetica non è semplice, e la guerra in Medio Oriente ha fatto scattare l’allarme a Moncloa, dove si stanno valutando le misure da adottare in futuro per contrastare l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili. Una delle misure su cui il governo spagnolo sta lavorando è aumentare le forniture di gas dall’Algeria. Non si tratta di una situazione semplice, viste le attuali relazioni commerciali e di politica estera tra i due Paesi, deteriorate alcuni anni fa, quando il premier spagnolo Pedro Sanchez decise di appoggiare il Marocco in tutto ciò che riguardava il Fronte Polisario. Ciò ha fatto infuriare il governo algerino, che ha deciso di rompere i rapporti con il Marocco e, come misura eccezionale, ha interrotto la fornitura di gas attraverso il gasdotto Maghreb-Europa che collegava i tre Paesi e che ora non trasporta più gas dall’Algeria alla Spagna.

La mossa del governo

Secondo Bloomberg, il governo si è seduto a un tavolo con il gruppo energetico Naturgy per cercare di far arrivare quanto più gas possibile dalla costa algerina ad Almeria attraverso il gasdotto Medgaz. Al momento è difficile stabilire se questa infrastruttura sia effettivamente in grado di gestire un volume di gas significativamente maggiore. Alcune fonti di mercato hanno riferito che il gasdotto Medgaz non viene utilizzato al 100% della capacità e che si potrebbero importare ulteriori 0,5-1 miliardo di metri cubi di gas, a integrazione del contratto che la compagnia energetica spagnola ha già stipulato con Sonatrach. Questa possibilità è attualmente in fase di valutazione ed è stata attivata. Ora spetterà ad Albares, o a chiunque verrà scelto al Palazzo della Moncloa, cercare di convincere gli algerini, verificare se la Spagna è in grado di importare più gas, se l’Algeria ha effettivamente la capacità di fornirlo e a quale prezzo.