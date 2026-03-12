Spazio, Zoppas: “la Luna dovrà essere indipendente dalle forniture agroalimentari della Terra”

“Faccio una provocazione, ma non è tanto provocazione, perché tra 1, 2, 3 o 4 anni ne staremo parlando, probabilmente come nuova categoria inserita, se non al Macfrut, da qualche altra parte: le tecnologie per la coltivazione in assenza di gravità o sulla Luna, perché tra un po’ andremo sulla Luna e bisognerà rendere la Luna indipendente dalle forniture della Terra. Non è una provocazione casuale, perché già si comincia a parlarne quando si va all’estero e ci sono questi punti in più da inserire”. Così il Presidente dell’ICE, Matteo Zoppas, alla presentazione della 43esima edizione del Macfrut oggi a Roma, presso l’Agenzia ICE.

“Ho fatto un esempio“, ha aggiunto, spiegando: “noi dobbiamo, come italianità, riuscire a capire quali sono le tendenze e agevolare i produttori che sono innovativi, perché il Made in Italy di fatto cresce, perché si sa innovare, rinnovare e riqualificare sempre più velocemente degli altri”.