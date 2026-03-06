Terremoto a Ischia, convocato il Centro Coordinamento Soccorsi: verifiche dei Vigili del Fuoco

Dalle verifiche e dalle ricognizioni effettuate, al momento, sia dai tecnici comunali, che dai volontari delle protezioni civili dell’isola e dalle forze dell’ordine, non sono stati rilevati danni a cose o a persone, né sono pervenute richieste di interventi o di aiuti da parte della popolazione dopo il terremoto che si è registrato nel pomeriggio di oggi sull’isola di Ischia. È quanto emerso dalla riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocato immediatamente dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Continua, comunque, il monitoraggio del territorio da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali per rilevare eventuali segnali di danno o di pericolo provocati dalla scossa di magnitudo 2.6, avvenuta ad una profondità di appena 1,5km, con epicentro a Casamicciola.

Alla riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, con il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale, i rappresentanti dei Comuni isolani, la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, i referenti delle Forze dell’ordine, del comando dei Vigili del Fuoco e della componente sanitaria.

La Prefettura di Napoli e la Regione Campania hanno assicurato la massima disponibilità a fornire ai sindaci isolani un eventuale supporto per interventi di protezione civile, ove ritenuto necessario per fronteggiare situazioni di crisi o di difficoltà.