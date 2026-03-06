Terremoto ad Ischia: tremano gli edifici, paura tra la gente

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata alle 15.26 di oggi, venerdì 6 marzo, a Ischia, con epicentro a Casamicciola Terme. La scossa, avvenuta ad appena 1,5km di profondità, quindi molto superficiale, è stata chiaramente avvertita in molte zone dell’isola. Proprio per la scarsa profondità, l’evento sismico, anche se di intensità non elevata, ha fatto tremare alcuni edifici e provocato momenti di paura tra la popolazione. Da Buonopane (frazione collinare di Barano) a Fiaiano ma anche nella zona costiera di Lacco Ameno e fino a Forio, il terremoto è stato percepito quasi ovunque sull’isola, anche se al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.