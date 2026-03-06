Terremoto al largo della costa ionica cosentina: l’INGV svela i dettagli sull’evento sismico

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 (Mw 4.0) è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle ore 14:21 italiane del 6 marzo 2026 e localizzato lungo la costa ionica cosentina, ad una profondità di 22 km. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 13 km dal comune di Calopezzati, e di Crosia e a 20 km dal comune di Caloveto, tutti in provincia di Cosenza. La zona interessata dal terremoto odierno è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come evidenziato dalla Mappa della Pericolosità Sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai terremoti avvenuti in passato.

L’epicentro del terremoto di questo pomeriggio ricade nelle vicinanze dell’area colpita dal terremoto del 25 aprile 1836 di magnitudo stimata Mw 6.2, presente nel Catalogo dei Forti Terremoti in Italia. Questo evento colpì l’attuale provincia di Cosenza, principalmente il distretto di Rossano e l’abitato di Crosia che fu quasi interamente distrutto. Crolli e gravi danni alle abitazioni riguardarono altre 15 località circa del versante ionico della provincia di Cosenza.

Guardando la mappa della sismicità dal 1985 ad oggi, notiamo che nella stessa area sono stati localizzati diversi eventi tra i quali il terremoto di magnitudo Md 4.3 il 17 aprile 2002 e quello di magnitudo Mw 4.2 il 25 maggio 2007.

La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP) dell’evento di oggi calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento stimato fino quasi al IV – V grado MCS lungo la costa interessata.

L’evento sismico è stato risentito nelle province di Cosenza e Crotone e anche in diverse località della Puglia, con intensità massime fino al IV grado MCS. Questi risentimenti sono confermati dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavata dai questionari inviati al sito www.hsit.it che è in continuo aggiornamento. E’ quanto riporta l’INGV.