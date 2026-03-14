Terremoto alle porte di Roma: scossa in serata a Ciampino avvertita dalla popolazione | DATI e MAPPE

Terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino. La scossa, avvertita anche in alcuni quartieri della Capitale, si è verificata alle 22:44:09 ora italiana ad una profondità di 9 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. In particolare il terremoto è stato sentito a Roma soprattutto nei quartieri Centocelle e Tor Vergata. Un’altra scossa, più lieve, è stata avvertita pochi minuti dopo, alle 22.57. Non si registrano danni a persone o cose e non risultano richieste di intervento ai vigili del fuoco. Eventi sismici di questa magnitudo sono generalmente considerati molto deboli e raramente provocano conseguenze significative.

La scossa è stata comunque registrata dagli strumenti della rete sismica nazionale e rientra nella normale attività di monitoraggio del territorio svolta dall’INGV, che mantiene costantemente sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni sismici in tutta Italia. Gli esperti ricordano che piccoli terremoti come quello registrato questa sera sono piuttosto comuni e fanno parte della naturale dinamica della crosta terrestre. Eventuali aggiornamenti sull’evento o su ulteriori scosse verranno comunicati nelle prossime ore.