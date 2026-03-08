Terremoto Grecia, nuova scossa nell’Epiro | DATI e MAPPE

Nuova scossa di terremoto in Grecia, nell’Epiro, dopo il sisma magnitudo 5.5 verificatosi nella notte. L’INGV riporta un evento magnitudo ML 3.5, avvenuto alle 10:33 ora italiana ad una profondità di 10 km. I terremoti nell’Epiro sono il risultato della complessa interazione tra la placca tettonica africana e quella eurasiatica. Questa regione si trova in un punto cruciale dove la crosta terrestre subisce forti compressioni: a Ovest, lungo la costa ionica, avviene la subduzione, con la placca africana che scivola sotto quella greca. Contemporaneamente, spinte laterali causano la formazione di faglie inverse e trascorrenti che accumulano energia elastica nelle rocce. Quando la resistenza dei materiali rocciosi viene superata, l’energia si libera istantaneamente sotto forma di onde sismiche, modellando il paesaggio montuoso e rendendo l’area una delle più attive d’Europa.