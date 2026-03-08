Forte terremoto scuote la Grecia, epicentro nell’Epiro | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata alle 05:32 ora locale (04:32 in Italia) nel Nord/Ovest della Grecia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dello United States Geological Survey (USGS), il sisma si è verificato a una profondità di circa 10 km. L’epicentro è stato localizzato a circa 2 km Sud-Sud/Est dalla località di Rodotópi, nei pressi di Giannina, nella regione dell’Epiro. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.

Terremoto in Grecia, scossa nell’Epiro

I terremoti nell’Epiro sono il risultato della complessa interazione tra la placca tettonica africana e quella eurasiatica. Questa regione si trova in un punto cruciale dove la crosta terrestre subisce forti compressioni: a Ovest, lungo la costa ionica, avviene la subduzione, con la placca africana che scivola sotto quella greca. Contemporaneamente, spinte laterali causano la formazione di faglie inverse e trascorrenti che accumulano energia elastica nelle rocce. Quando la resistenza dei materiali rocciosi viene superata, l’energia si libera istantaneamente sotto forma di onde sismiche, modellando il paesaggio montuoso e rendendo l’area una delle più attive d’Europa.