Terremoto in Lunigiana: danni ad Arcola, crollo strutturale a Romito Magra

Erano le 08:13 di questa mattina quando una forte scossa di terremoto magnitudo 4 ha colpito l’area di confine tra la provincia di Massa-Carrara e quella de La Spezia, provocando momenti di paura tra la popolazione e danni. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma a 3 km a Nord/Est di Fosdinovo, e l’ipocentro aa una profondità di 11 km. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta la Lunigiana e in Liguria, con danni riportati al momento a Romito Magra, frazione del Comune di Arcola.

Il crollo a Romito Magra

Proprio nel cuore della frazione, l’ufficio postale è stato teatro di un crollo strutturale causato dalle vibrazioni del sisma. Al momento della scossa, all’interno dei locali erano presenti diversi utenti e dipendenti. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, la struttura è stata prontamente evacuata e non si registrerebbero feriti. Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e assistere la popolazione. La segnalazione è stata gestita dalla sala operativa della Protezione Civile della Liguria, che sta monitorando l’evolversi della situazione in tutto il quadrante spezzino. I tecnici comunali di Arcola sono impegnati in sopralluoghi approfonditi per valutare l’entità dei danni al resto dell’edificio e verificare la stabilità delle abitazioni limitrofe.