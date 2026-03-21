Terremoto Sicilia, la scossa M.4.1 del Messinese avvertita fino a Palermitano ed Ennese: l’analisi INGV

Oggi, 21 marzo 2026, la Rete Sismica Nazionale ha registrato una serie di eventi sismici tra le province di Messina, Palermo ed Enna. Il terremoto più forte di magnitudo Ml 4.1 (Mw 4.2) è avvenuto alle ore 19:04 a 2 km S Castel di Lucio (ME) con una profondità ipocentrale pari a 26 km. Il capoluogo di provincia, Messina, dista circa 110 km dall’epicentro, mentre le città di Caltanissetta e Catania rispettivamente 48 km e 80 km. “La zona interessata da questo terremoto è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato”, spiegano gli esperti INGV in un’analisi dedicata all’evento pubblicata sul blog INGVterremoti.

Prima dell’evento di magnitudo 4.2 delle ore 19:04, oggi sono avvenuti 6 terremoti di magnitudo compresa tra 1.7 e 3.7: due durante la mattina e gli altri quattro pochi minuti prima. Al momento (20:30 italiane), sono stati localizzati in totale 19 terremoti di magnitudo compresa tra 1.0 e 4.2, viene spiegato.

Mappa della sismicità

“Dalla mappa della sismicità strumentale dal 1985 ad oggi si evince che l’area è stata interessata da attività sismica frequente, in particolare nell’anno 1993, quando nell’area a nord ovest è stata registrata una sequenza sismica con numerosi eventi, il più forte di magnitudo Md 4.4, avvenuto il 26 giugno. Altro terremoto rilevante è quello di magnitudo Mw 4.4 avvenuto l’8 novembre 2009″, continuano gli esperti INGV.

Risentimento sismico

La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP), calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC, mostra dei livelli di scuotimento stimato fino quasi al IV-V grado MCS.

Dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavate dai questionari inviati al sito www.hsit.it, in continuo aggiornamento, si nota che l’evento di questo pomeriggio è stato risentito in tutta l’area dei Monti Nebrodi e in provincia di Messina e anche in qualche zona delle vicine province di Palermo e Enna. I risentimenti arrivano fino al IV-V grado MCS, concludono gli esperti INGV.