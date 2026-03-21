Terremoto Sicilia, l’isola trema: tante forti scosse e due sciami sismici negli ultimi due giorni, cosa sta succedendo

La Sicilia trema ancora. In mare come nell’entroterra, da ieri è un susseguirsi di terremoti e sciami sismici che stanno facendo tremare varie zone dell’isola, avvertiti da milioni di persone. Tra le decine di scosse che si sono verificate negli ultimi due giorni, la più forte è stata quella di magnitudo 4.6 avvenuta alle 2:46 della scorsa notte con epicentro nel Mar Tirreno meridionale, ad est delle Isole Eolie. La scossa fa parte di uno sciame sismico che ha fatto registrare anche una scossa di magnitudo 4.3 alle 2:49. Sono seguite almeno altre 19 scosse di magnitudo massima pari a 3. Le scosse più forti sono state avvertite su una vasta area della Sicilia settentrionale e persino in provincia di Reggio Calabria.

La sera prima, alle 18:58 di venerdì 20 marzo, un’altra scossa ha colpito un’altra zona del Tirreno meridionale intorno alla Sicilia, più precisamente a nord-ovest delle Isole Egadi. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.7, avvenuto ad una profondità di 27km. La scossa è stata avvertita anche nel Trapanese

Venendo alla giornata di oggi, sabato 21 marzo, si è verificato un altro sciame sismico, questa volta con epicentro nel Messinese, in particolare tra le località di Castel di Lucio e Mistretta. Il sisma più forte ha avuto magnitudo 4.1 e si è verificato alle 19:04, ma è stato seguito e preceduto da scosse di magnitudo fino a 3.7, una ventina in tutto (fino alle 21:30). La scossa più forte è stata avvertita fino alle province di Palermo ed Enna.

Sciame sismico ad est delle Eolie

I terremoti registrati a circa 60 km a nord della costa siciliana e poco a ovest di Alicudi si collocano in una delle aree più dinamiche del Mediterraneo. Qui il paesaggio sottomarino nasconde una storia geologica complessa, fatta di movimenti profondi della crosta terrestre e di interazioni tra grandi placche tettoniche. Le Isole Eolie rappresentano solo la parte emersa di un sistema molto più vasto, che si sviluppa sotto il Mar Tirreno e che continua a evolversi ancora oggi.

La subduzione ionica: il motore profondo della sismicità

Alla base di tutto c’è il lento ma continuo movimento della litosfera. In questa regione, una porzione della placca africana, chiamata placca ionica, scivola verso il basso sotto quella euroasiatica. Questo processo, noto come subduzione, è il principale responsabile della sismicità profonda e dell’attività vulcanica dell’arco eoliano. Man mano che la placca scende in profondità, accumula stress e si deforma. Quando la tensione supera la resistenza delle rocce, si libera energia sotto forma di terremoti. Questi possono avvenire a diverse profondità: alcuni molto profondi, altri più superficiali.

Un’area di confine: tra vulcani attivi e zone “spente”

La zona a ovest di Alicudi ha una peculiarità importante. A differenza della parte orientale delle Eolie, dove si trovano vulcani attivi come Stromboli, questo settore è caratterizzato da edifici vulcanici più antichi e ormai spenti. Tuttavia, questo non significa che sia geologicamente tranquillo.

Al contrario, si tratta di una zona di confine tra due mondi: da un lato il sistema vulcanico attivo dell’arco eoliano, dall’altro una porzione di crosta che si sta deformando senza produrre magma in superficie. In queste aree, la sismicità è spesso legata a faglie tettoniche che si attivano per adattarsi ai movimenti profondi della subduzione.

Il Tirreno che si apre: estensione e fratture della crosta

Un altro elemento fondamentale per capire questi terremoti è il fatto che il Mar Tirreno è un bacino in espansione. Questo significa che, mentre la placca ionica sprofonda, la crosta sopra di essa tende ad allungarsi e assottigliarsi. Questo processo genera numerose faglie, spesso orientate in direzioni diverse, che possono riattivarsi improvvisamente. I terremoti di magnitudo 4.6 e 4.3 sono perfettamente compatibili con questo tipo di dinamica: non eventi estremi, ma nemmeno banali, legati a fratture della crosta che si adattano continuamente a uno scenario in evoluzione.

Perché si verificano sciami sismici in quest’area

La sequenza di eventi osservata è tipica di un cosiddetto sciame sismico. In queste situazioni non c’è sempre un singolo terremoto principale seguito da repliche, ma piuttosto una serie di scosse di magnitudo simile distribuite nel tempo. Questo accade spesso in zone dove le faglie sono numerose e interconnesse. Quando una si attiva, può trasferire stress alle altre, innescando una sorta di reazione a catena. Nel Tirreno meridionale, dove convivono subduzione, estensione e strutture crostali complesse, questo comportamento è piuttosto comune.

Un sistema attivo ma “normale”

Anche se può sembrare preoccupante, è importante sottolineare che questo tipo di attività è normale per una regione come il Tirreno meridionale. Si tratta di un’area in cui la Terra è in continuo movimento, e i terremoti rappresentano il modo in cui l’energia accumulata viene rilasciata. Eventi di magnitudo intorno a 4–5 sono relativamente frequenti e raramente causano danni significativi, soprattutto quando avvengono in mare e a profondità medio-alte. Tuttavia, sono fondamentali per gli scienziati, perché permettono di “leggere” cosa sta accadendo nelle profondità della Terra.

Terremoto a nord-ovest delle Egadi

Il terremoto registrato a nord-ovest delle Isole Egadi si inserisce in un contesto geografico che, a prima vista, potrebbe sembrare marginale rispetto alle aree più note della sismicità italiana. In realtà, questo tratto di mare rappresenta una vera e propria zona di transizione tra ambienti geologici molto diversi. Da un lato si estende la piattaforma della Sicilia occidentale, dall’altro si apre il bacino tirrenico, mentre poco più a sud si sviluppa il Canale di Sicilia, legato direttamente alla placca africana. È proprio questa posizione “di confine” a rendere l’area tettonicamente interessante e tutt’altro che tranquilla.

La convergenza tra Africa ed Europa: una spinta lenta ma continua

Per comprendere l’origine dei terremoti in questa zona bisogna partire da un processo che avviene su scala molto più ampia. La placca africana si muove lentamente verso nord, entrando in contatto con la placca euroasiatica. Questo movimento non è uniforme e non si concentra in un unico punto, ma si distribuisce lungo tutto il Mediterraneo centrale. Nella Sicilia occidentale questa convergenza si manifesta in modo meno evidente rispetto ad altre zone, ma continua comunque a esercitare una pressione sulla crosta. Le rocce vengono compresse, piegate e talvolta fratturate. Quando la tensione accumulata supera la resistenza dei materiali, si verifica un terremoto. Il sisma di magnitudo 3.7 a circa 27 km di profondità rientra perfettamente in questo quadro, rappresentando il risultato di uno di questi aggiustamenti interni della crosta.

Un’eredità geologica: l’apertura del Mar Tirreno

Oltre alla compressione legata alla convergenza tra placche, l’area conserva i segni di un processo opposto, avvenuto nel passato geologico ma ancora attivo in parte: l’apertura del Mar Tirreno. Questo bacino si è formato come zona di estensione, dove la crosta si è assottigliata e fratturata per effetto di movimenti profondi legati alla subduzione nel settore calabro. Anche se oggi l’attività principale si è spostata più a est, le strutture create durante quella fase non sono scomparse. Rimangono presenti sotto forma di faglie antiche che possono riattivarsi. In alcuni casi queste faglie, nate in un contesto estensionale, vengono oggi sollecitate da forze compressive, dando origine a comportamenti complessi e talvolta imprevedibili.

Una tettonica “ibrida”: compressione, scorrimento ed estensione

L’area a nord-ovest delle Egadi è un esempio perfetto di tettonica ibrida, dove diversi tipi di movimento coesistono. Alcune faglie lavorano in compressione, spingendo blocchi di crosta uno sopra l’altro, mentre altre scorrono lateralmente, come se due porzioni di crosta si sfregassero lungo una linea di contatto. In altri casi, si osservano ancora movimenti distensivi, residuo dell’apertura del Tirreno. Questo mosaico di comportamenti rende il sistema particolarmente complesso. Non esiste una singola struttura dominante, ma piuttosto una rete di faglie che si influenzano a vicenda. Il terremoto registrato può essere visto come il risultato dell’attivazione di uno di questi segmenti, probabilmente in risposta a uno stress distribuito su scala regionale.

Perché si verificano terremoti anche in zone meno note

Rispetto alla Sicilia orientale o all’area dello Stretto di Messina, la Sicilia occidentale è spesso percepita come meno sismica. Questo è vero se si considerano i grandi terremoti storici, ma non significa che la zona sia stabile. Al contrario, è interessata da una sismicità diffusa, fatta di eventi generalmente moderati ma frequenti. Questi terremoti rappresentano il modo in cui la crosta si adatta lentamente alle forze che agiscono su di essa. In assenza di grandi faglie capaci di accumulare enormi quantità di energia, lo stress viene rilasciato attraverso numerosi eventi di magnitudo medio-bassa. Il sisma di magnitudo 3.7 è quindi parte di questo comportamento “distribuito”, tipico delle aree di margine complesso.

Un sistema in continua evoluzione sotto il Mar Tirreno

Il quadro che emerge è quello di una regione geologicamente viva, anche se meno appariscente rispetto ad altre. Sotto il Mar Tirreno, a pochi chilometri dalle coste siciliane, la crosta continua a deformarsi, adattandosi a spinte che arrivano da lontano e che agiscono su tempi lunghissimi. Il terremoto registrato non è un evento isolato, ma un segnale di questo continuo processo. Racconta di una Terra che si muove lentamente ma inesorabilmente, dove anche le zone meno note custodiscono dinamiche profonde e affascinanti. Comprendere questi fenomeni significa non solo interpretare il presente, ma anche leggere le tracce di una storia geologica che è ancora in corso.

Sciame sismico nel Messinese

Il terremoto di magnitudo 4.1 registrato tra Mistretta, Castel di Lucio e Pettineo si inserisce in un’area che, pur essendo meno nota rispetto alla costa ionica, è geologicamente molto attiva. I Nebrodi occidentali rappresentano infatti una porzione interna della catena appenninica siciliana, un sistema montuoso che non è affatto “antico e stabile”, ma ancora oggi soggetto a deformazioni lente e continue. Qui la crosta terrestre è attraversata da numerose faglie, spesso nascoste sotto i rilievi, che si attivano periodicamente dando origine a sciami sismici come quello in corso.

La Sicilia tra due mondi: compressione ed estensione

Per capire cosa sta accadendo bisogna immaginare la Sicilia come una terra sospesa tra due grandi forze. Da una parte c’è la placca africana che spinge verso nord, comprimendo la crosta e contribuendo alla formazione delle montagne. Dall’altra, verso il Mar Tirreno, la crosta tende ad allungarsi e ad assottigliarsi, seguendo una dinamica opposta. I Nebrodi si trovano esattamente in questa zona di equilibrio instabile. Le rocce sono contemporaneamente sottoposte a compressione e a forze che le tirano in direzioni diverse. Questo crea un ambiente in cui la deformazione non si concentra in una sola grande faglia, ma si distribuisce su molte strutture più piccole, che possono attivarsi in modo improvviso.

Il ruolo delle faglie profonde e del sistema Tindari–Letojanni

Uno degli elementi chiave per interpretare la sismicità dell’area è la presenza di grandi lineamenti tettonici che attraversano la Sicilia nord-orientale. Tra questi, il sistema Tindari–Letojanni–Malta rappresenta una sorta di “cerniera” tra diversi settori della crosta. Anche se non passa esattamente sotto Mistretta, questo sistema influenza fortemente il campo di stress della regione. Le faglie locali dei Nebrodi occidentali si inseriscono in questo contesto e ne ereditano le tensioni. Quando lo stress accumulato supera una certa soglia, queste strutture si attivano, producendo terremoti come quelli osservati.

Una sismicità meno evidente ma costante nel tempo

Rispetto ad aree come lo Stretto di Messina o l’Etna, i Nebrodi occidentali non sono associati a grandi terremoti distruttivi nella memoria recente. Tuttavia, questo non significa che siano geologicamente tranquilli. Al contrario, la regione è caratterizzata da una sismicità diffusa e persistente, fatta di eventi di magnitudo moderata. Questo tipo di comportamento indica che la crosta sta continuamente rilasciando energia in modo graduale, senza accumulare tensioni sufficienti a generare eventi molto grandi. Gli sciami sismici rappresentano proprio questa modalità di rilascio distribuito.

Un equilibrio dinamico nel cuore della Sicilia

Il quadro complessivo che emerge è quello di un sistema in equilibrio dinamico, dove diverse forze agiscono contemporaneamente. La compressione legata alla convergenza tra Africa ed Europa, l’estensione del Tirreno e la presenza di grandi lineamenti tettonici creano un ambiente complesso, in cui la crosta si adatta continuamente. Il terremoto di magnitudo 4.1 e le scosse associate non sono quindi eventi isolati, ma parte di un processo più ampio. Raccontano di una Sicilia interna viva dal punto di vista geologico, dove anche lontano dai vulcani e dalle grandi faglie costiere, la Terra continua a muoversi e a trasformarsi sotto i nostri piedi.