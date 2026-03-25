Terremoto Toscana, Giani: “mobilitato il sistema di Protezione civile regionale, al momento nessun danno”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è messo in contatto con Antonio Moriconi, sindaco del Comune di Fosdinovo, dopo la scossa di terremoto di stamattina con epicentro a 3km dal paese. “Il sindaco ha provveduto immediatamente agli interventi d’emergenza, in particolar modo sulle scuole, mettendo in sicurezza i ragazzi e provvedendo al monitoraggio immediato e tempestivo dello stato degli immobili e del contesto territoriale in cui il sisma si è rivelato“, ha dichiarato il presidente Giani, che ha poi proseguito: “Da parte nostra, come Regione Toscana, dopo aver immediatamente preso contatto con il sindaco abbiamo mobilitato il sistema di Protezione civile regionale per ogni eventuale assistenza. È però rassicurante il fatto che al momento non si registrino danni rilevanti e che le persone siano tutte in sicurezza. Terremo alta la vigilanza nelle ore future grazie al coordinamento e alle capacità di intervento di tutte le istanze territoriali, comunali e regionali di Protezione civile“.