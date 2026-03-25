Terremoto Toscana: scuole chiuse a Carrara e in Lunigiana

La Prefettura di Massa-Carrara ha diffuso un aggiornamento in seguito al terremoto magnitudo 4.0 di questa mattina

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Da una prima verifica non sono emersi danni alle persone. Nel corso della riunione è stato comunicata la chiusura, in via cautelare, delle scuole in alcuni comuni della Lunigiana e nel comune di Carrara. La situazione continua ad essere monitorata“. La Prefettura di Massa-Carrara ha diffuso un aggiornamento in seguito al terremoto magnitudo 4.0 che ha interessato anche il territorio provinciale. È stato attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi (Ccs) presso la sala operativa integrata della Protezione Civile. Durante il primo punto di situazione, presieduto dal prefetto Gaetano Cupello, si è svolto un incontro con il presidente della Provincia, i sindaci e i rappresentanti di tutti i Comuni del territorio, insieme all’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla Capitaneria di porto, alla Polizia stradale e al servizio di emergenza 118. Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione a livello provinciale. A scopo precauzionale, le scuole sono state chiuse a Fosdinovo, ed anche a Seravezza, in Versilia (Lucca), mentre a Pietrasanta è stata disposta la sospensione delle lezioni per consentire verifiche. Controlli attivati anche a Viareggio, dove gli istituti erano già chiusi per la festività del patrono.

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