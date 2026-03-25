Terremoto Toscana: scuole chiuse a Fosdinovo, aperto il COC

Attimi di apprensione questa mattina nel territorio di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, epicentro di una scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione toscana, ma anche in Emilia-Romagna e Liguria. Il sisma è stato registrato dall’Istituto INGV alle ore 08:13, ha avuto una magnitudo locale (ML) 4.0, ed è stato localizzato a circa 3 km a Nord/Est del centro abitato, ad una profondità di 11 km. A seguito del terremoto in Toscana, il sindaco Antonio Moriconi ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Contestualmente è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile, al fine di coordinare le verifiche sugli edifici e monitorare eventuali criticità.

L’amministrazione comunale, attraverso i propri canali social istituzionali, ha invitato i cittadini a segnalare eventuali necessità o situazioni di emergenza contattando il numero verde 800450407, attivato per gestire le richieste della popolazione. Al momento non si segnalano danni, ma le operazioni di controllo sono in corso per garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati. La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.