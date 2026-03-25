Terremoto tra Toscana e Liguria: attivato protocollo d’emergenza nella Provincia della Spezia

Protocollo di emergenza attivato anche nella provincia della Spezia che questa mattina, dopo l’allarme per la scossa di terremoto che ha coinvolto anche il territorio spezzino, ha attivato tutte le operazioni di verifica sia presso le strutture e gli edifici di propria competenza, che ospitano in gran parte tutte le scuole superiori, sia lungo le reti viarie provinciali. Su disposizione del Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, questa mattina, subito dopo la scossa di terremoto delle ore 8.13 che ha avuto epicentro in Lunigiana, è stato comunicato a tutti i dirigenti scolastici, che come da procedura avevano comunque già attivato i propri piani di sicurezza facendo fuoriuscire gli studenti dagli edifici, l’attivazione di un piano di verifica immediata di ogni infrastruttura e quindi la necessità di mantenere studenti e personale scolastico fuori dagli edifici fino all’esito dei controlli.

I tecnici della Provincia hanno quindi verificato, con squadre inviate in ogni edificio dell’Ente che ospita istituti scolastici, le condizioni di tutti gli stabili al fine di garantire una valutazione sulla sicurezza degli stessi. Al termine di ogni sopralluogo il dirigente scolastico competente per l’istituto presente presso l’edificio controllato, è stato informato della condizione dei luoghi ed ha quindi potuto valutare, in autonomia e secondo i piani di sicurezza della singola scuola, il rientro degli studenti nelle proprie aule.

I casi di un liceo alla Spezia e Sarzana

Presso alcune aule dello stabile che ospita il Liceo Pacinotti della Spezia sono state riscontrate delle micro crepe in evidenza dei controsoffitti in aderenza. A scopo precauzionale questi spazi nelle prossime ore non saranno a disposizione dell’attività didattica, questo per consentire un intervento di verifica puntuale, tramite tecnici specializzati, per comprendere la natura delle fessurazioni e se le stesse siano limitate alla superficie degli intonaci. La dirigenza dell’istituto scolastico ha già provveduto in autonomia alla riorganizzazione delle attività didattiche.

Intervento anche in un locale dell’edificio che ospita il Liceo Parentucelli di Sarzana dove è stato necessario isolare uno spazio a causa di una leggera fessurazione di un intonaco superficiale. L’intervento di messa in sicurezza e ripristino è già stato programmato.

Chiuso in via precauzionale l’ufficio postale a Romito Magra

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Romito Magra, frazione di Arcola, è stato chiuso, in via precauzionale, a seguito della scossa di terremoto che ha causato limitati distacchi della facciata. Durante il periodo degli interventi di messa in sicurezza, la continuità dei servizi sarà garantita dall’ufficio postale di Arcola.