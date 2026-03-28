Torna l’Ora Legale, meno sonno ma più luce: stanotte il “salto” delle lancette

Mettetevi comodi e, se potete, godetevi un pomeriggio di relax, perché quella in arrivo non sarà una notte come tutte le altre. Proprio oggi, sabato 28 marzo, ci troviamo alla vigilia di uno dei piccoli grandi riti collettivi che scandiscono il nostro calendario: il ritorno dell’ora legale. Mentre ci prepariamo a vivere le ultime ore di luce regolate dal ritmo invernale, l’attesa cresce per quel momento magico e un po’ destabilizzante in cui, scoccate le 2 del mattino di domani, il tempo farà un balzo improvviso in avanti. Non è solo una questione di orologi che cambiano cifra sui display dei nostri smartphone o di lancette da rincorrere sui muri di casa: è l’inizio ufficiale di una nuova fase della stagione, un segnale psicologico che ci proietta verso giornate più lunghe, cieli che restano chiari fino a tardi e quella sensazione di rinascita che solo la primavera sa regalare. Dovremo rassegnarci a perdere sessanta minuti di riposo tra stasera e domani mattina, ma il compromesso sembra valere ogni singolo istante di sonno sacrificato in nome della luce.

Il valore di un’ora: meno elettricità e più risparmio

Oltre al piacere di un tramonto “in ritardo”, lo spostamento delle lancette che avverrà tra poche ore porta con sé motivazioni economiche ed ecologiche di rilievo. Secondo le rilevazioni tecniche fornite da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, questo semplice accorgimento temporale si traduce in un beneficio collettivo straordinario per l’intero Paese. Si stima infatti che il ritorno all’ora legale permetterà all’Italia di risparmiare complessivamente circa 302 milioni di kWh, una cifra imponente che equivale al fabbisogno energetico medio annuo di circa 115mila famiglie.

Tradotto in moneta sonante, questo minor consumo di energia elettrica comporta un risparmio economico di circa 80 milioni di euro. Il segreto di questo successo sta tutto nello sfruttamento strategico della luce naturale: domani, domenica, il sole tramonterebbe “astronomicamente” intorno alle 18:30, ma grazie al cambio d’ora gli orologi segneranno le 19:30. Questo ritardo nell’uso della luce artificiale durante le ore serali permette di alleggerire la pressione sulla rete elettrica proprio nei momenti di massimo carico, garantendo un vantaggio concreto sia per l’ambiente che per le nostre tasche.

Come affrontare il passaggio e cosa aspettarsi

Questa nuova configurazione oraria diventerà la nostra nuova normalità per molti mesi, accompagnandoci attraverso tutta l’estate fino a domenica 26 ottobre, giorno in cui saremo chiamati a restituire l’ora “rubata” tornando all’ora solare. Per non farsi trovare impreparati al risveglio di domani, è utile ricordare che mentre la maggior parte dei nostri dispositivi digitali si aggiornerà in totale autonomia, resta comunque consigliabile fare un giro di controllo manuale per quegli orologi analogici o per i timer degli elettrodomestici che ancora arredano le nostre case.

Per mitigare il piccolo shock che il nostro orologio biologico potrebbe subire a causa del riposo ridotto, gli esperti suggeriscono di approfittare proprio della serata di oggi per cenare con un po’ di anticipo e cercare di andare a letto prima del solito. Questo piccolo accorgimento aiuterà il corpo a sintonizzarsi sulla nuova frequenza senza troppi sbalzi d’umore o stanchezza eccessiva nella giornata di domani e nel lunedì che seguirà. In fondo, la piccola fatica di una sveglia anticipata sarà ampiamente ripagata dalla possibilità di vivere lunghi pomeriggi all’aria aperta, celebrando finalmente il ritorno della stagione più luminosa dell’anno.