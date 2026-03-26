Toro travolge un 39enne nelle campagne del Barese: è grave in rianimazione

Un grave incidente si è verificato nelle campagne tra Conversano e Turi, in provincia di Bari, dove un uomo di 39 anni è stato violentemente colpito da un toro. L’episodio, avvenuto in un contesto rurale, ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il ferito d’urgenza presso il Policlinico del capoluogo pugliese. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni l’uomo si trovava nelle vicinanze dell’animale quando è stato improvvisamente attaccato. L’impatto è stato particolarmente violento, provocando lesioni gravi e diffuse che hanno reso necessario il ricovero immediato in condizioni critiche.

Le condizioni del ferito e il quadro clinico

Il 39enne è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni. Il paziente è intubato e presenta un quadro clinico complesso, caratterizzato da trauma cranio-facciale, trauma toracico con fratture costali multiple e uno pneumotorace destro. Si tratta di lesioni particolarmente gravi, che richiedono cure intensive e un’attenta gestione delle complicanze. Al momento la prognosi resta riservata, segno della delicatezza della situazione e dell’incertezza sull’evoluzione clinica. I sanitari non escludono ulteriori interventi nei prossimi giorni, fondamentali per stabilizzare il paziente.

Un episodio che riaccende l’allarme nelle campagne pugliesi

L’incidente riporta l’attenzione sui rischi legati alla presenza di animali di grossa taglia nelle aree rurali. Solo pochi giorni fa, infatti, un episodio ancora più drammatico si era verificato nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato incornato da un toro. Due eventi ravvicinati che evidenziano la pericolosità di questi animali quando si trovano in condizioni di stress o percepiscono una minaccia. Gli esperti raccomandano la massima prudenza durante le attività agricole e negli allevamenti, sottolineando l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire situazioni simili.