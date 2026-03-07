Venere e Saturno “abbracciati”: come vedere lo spettacolo celeste questo weekend

Questo weekend il cielo serale offre uno degli spettacoli astronomici più suggestivi del 2026. Subito dopo il tramonto, i pianeti Venere e Saturno appariranno straordinariamente vicini nel cielo occidentale, formando una coniugazione planetaria visibile anche a occhio nudo. L’appuntamento è per oggi sabato 7 e domani domenica 8 marzo, quando i 2 mondi del Sistema Solare si troveranno separati da circa un grado nel cielo, una distanza pari più o meno alla larghezza di un dito tenuto a braccio teso. Nonostante la vicinanza apparente, in realtà i 2 pianeti si trovano a miliardi km di distanza l’uno dall’altro.

Un fenomeno ottico spettacolare che segna anche un simbolico passaggio di testimone nel cielo serale.

Quando e dove guardare

Per osservare l’allineamento tra Venere e Saturno basta seguire alcune semplici indicazioni:

Orario ideale: circa 45 minuti dopo il tramonto ;

circa ; Direzione: guardare verso Ovest ;

guardare ; Condizione fondamentale: avere un orizzonte libero da edifici o alberi, perché i pianeti saranno piuttosto bassi nel cielo.

L’evento sarà visibile a occhio nudo, ma un binocolo può aiutare a distinguere meglio i 2 pianeti nella luce ancora intensa del crepuscolo.

Un gioco di posizioni tra sabato e domenica

L’aspetto della congiunzione cambierà leggermente nel giro di 24 ore:

Sabato 7 marzo: Saturno apparirà leggermente sopra Venere;

Saturno apparirà Venere; Domenica 8 marzo: le posizioni si invertiranno, con Venere che passerà sopra Saturno;

Questo cambiamento è dovuto ai diversi moti orbitali dei 2 pianeti.

Perché Venere domina il cielo serale

Negli ultimi mesi Venere ha cambiato posizione rispetto alla Terra. All’inizio di gennaio il pianeta è entrato nella luce solare dal nostro punto di vista, passando dal cielo del mattino a quello della sera. Da allora sta salendo sempre più in alto dopo il tramonto, diventando progressivamente la “Stella della Sera” più brillante del cielo.

Al contrario, Saturno, che ha dominato il cielo serale negli ultimi 6 mesi, sta lentamente scendendo verso la congiunzione con il Sole. Il 25 marzo raggiungerà questo punto orbitale e scomparirà temporaneamente dalla vista, riapparendo all’alba durante aprile.

I prossimi spettacoli nel cielo del 2026

La congiunzione di questo weekend è solo l’inizio di una serie di eventi astronomici interessanti nei prossimi mesi:

20 marzo: una sottile Luna crescente vicino a Venere ;

una sottile ; 19 aprile: incontro tra Venere e l’ammasso stellare delle Pleiadi ;

incontro tra ; 6 ottobre: Luna calante vicino a Giove prima dell’alba;

prima dell’alba; 2 novembre: allineamento tra Luna, Marte e Giove.

Marzo, il mese ideale per osservare il cielo

Marzo è anche uno dei periodi più interessanti per gli appassionati di astronomia. Con l’avvicinarsi dell’Equinozio di Primavera del 20 marzo, l’orientamento della Terra rispetto al Sole favorisce una maggiore attività geomagnetica. Ciò significa più possibilità di osservare aurore boreali e cieli notturni più scuri, soprattutto mentre la Luna si allontana dalla fase piena.