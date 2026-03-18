Via libera del Cdm al decreto legge per tagliare il prezzo dei carburanti, Meloni: “taglio di 25 centesimi al litro”

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che ha subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Il decreto prevede un taglio delle accise sui carburanti di 20 giorni, nel frattempo si cercherà di capire le evoluzioni del conflitto in Medio Oriente. Il provvedimento di fatto assorbe e amplia la misura ipotizzata in un primo momento dei buoni benzina tramite la social card ‘Dedicata a te’. Il testo varato dal Cdm dispone il potenziamento di Mr prezzi con controlli anti speculazione su prezzi dei carburanti. E poi un credito d’imposta per il gasolio per gli autotrasportatori ed i pescatori.

Meloni: “taglio di 25 centesimi al litro”

“Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo“. Lo ha detto il Premier Giorgia Meloni al TG1. “Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con 3 misure – ha spiegato -. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori, perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo antispeculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi”.

Salvini: “sostanzioso taglio delle accise”

“Abbiamo fatto qualcosa che gli italiani aspettavano giustamente. Pochi minuti fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise, che già dalle prossime ore si trasformerà in una riduzione del prezzo della benzina e del diesel e l’Italia avrà il diesel e la benzina meno fra le meno care in Europa. Meno care di Germania, di Francia, di Spagna, di Gran Bretagna”, ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier, Matteo Salvini, ospite su Rete4 a ‘Dieci minuti’. “Un sostanzioso aiuto, a tempo: perché bisogna vedere cosa succede in Medioriente, perché domani c’è un Consiglio europeo che potrebbe fare delle altre scelte”, ha spiegato il Ministro.

“Se il Governo con questo taglio delle accise rinuncia all’incasso di centinaia di milioni di euro, non stiamo parlando di 3-4 centesimi al litro, stiamo parlando di 20-25 centesimi al litro, è chiaro che questo deve essere tolto automaticamente dal prezzo“, ha detto ancora Salvini. “Se oggi il diesel è mediamente a 2-2,20 euro al litro – ha aggiunto – domani deve scendere sotto i 2 euro e scendere sotto l’1,90 euro al litro”.