Via libera Ue a 144 milioni per l’idrogeno verde: sostegno ad un progetto in Francia

La Commissione europea ha dato il via libera a una misura francese da 144 milioni di euro a sostegno del progetto HyforSeeds, dedicato alla produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. L’intervento è stato giudicato compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea, confermando il ruolo centrale dell’idrogeno nella transizione energetica del continente. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la decarbonizzazione dell’industria, con particolare attenzione a settori ad alta intensità energetica come quello dei fertilizzanti. Bruxelles ha sottolineato come il progetto rappresenti un passo concreto verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e il rafforzamento dell’autonomia energetica europea.

Obiettivi ambientali e riduzione delle emissioni

Secondo quanto comunicato, il progetto HyforSeeds dovrebbe garantire una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 70% rispetto ai metodi tradizionali basati su fonti fossili. Questo si traduce in un impatto significativo sul piano ambientale, con oltre 46.000 tonnellate di CO₂ evitate ogni anno. Il risultato contribuisce direttamente agli obiettivi fissati dalla strategia europea sull’idrogeno e dalla direttiva sulle energie rinnovabili, che promuovono un utilizzo crescente di idrogeno verde nei processi industriali.

L’aiuto approvato sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta e coprirà una parte significativa dei costi di investimento necessari alla realizzazione del progetto. Tra le principali voci finanziate figurano la costruzione dell’elettrolizzatore, cuore del processo di produzione dell’idrogeno rinnovabile, e le infrastrutture collegate. Questo supporto pubblico è considerato essenziale per rendere economicamente sostenibili tecnologie ancora in fase di diffusione su larga scala. L’intervento mira inoltre a stimolare ulteriori investimenti privati nel settore, creando un effetto leva capace di accelerare l’innovazione e la competitività dell’industria europea.

Un tassello della strategia europea sull’idrogeno

L’approvazione della misura francese conferma la volontà dell’Unione europea di puntare con decisione sull’idrogeno come vettore energetico del futuro. Il progetto HyforSeeds si inserisce in una strategia più ampia che mira a sviluppare una filiera completa dell’idrogeno pulito, dalla produzione alla distribuzione fino all’utilizzo finale nei diversi settori industriali. In questo contesto, il sostegno pubblico diventa uno strumento chiave per superare le barriere iniziali e favorire la diffusione di tecnologie innovative. Bruxelles ribadisce così il proprio impegno nel guidare la transizione energetica globale, con un approccio che coniuga sostenibilità ambientale e sviluppo economico.