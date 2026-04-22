Allerta Meteo Campania, domani a Napoli chiusi parchi, cimiteri e non solo

“A causa dei fenomeni meteorologici (in particolare venti localmente forti con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti) previsti dalle 20 di oggi, mercoledì 22 aprile, fino alla stessa ora di domani, giovedì 23 aprile, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio cittadino. Resteranno chiusi anche gli impianti sportivi all’aperto San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema e sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli”. A darne notizia, in una nota, il Comune di Napoli, alla luce dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale.

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