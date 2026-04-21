Allerta Meteo, inizia l’irruzione di San Giorgio: torna il freddo invernale fuori stagione, tre giorni di maltempo, neve e tornado

L’Italia si trova attualmente nel centro di una configurazione meteorologica estrema che ha letteralmente spezzato in due la primavera. Mentre il calendario segna martedì 21 aprile, l’atmosfera respira un’aria tipicamente invernale, figlia di una vasta massa d’aria polare che è scivolata con violenza verso le latitudini mediterranee. La giornata odierna vede come principale teatro della perturbazione l’Emilia Romagna e la Pianura Padana, dove il risveglio è stato traumatico. Per la seconda notte consecutiva, una grandine devastante ha colpito la bassa Lombardia e il cuore dell’Emilia, con chicchi di dimensioni ragguardevoli che hanno causato danni ingenti alle colture e alle strutture. Le precipitazioni intense e i temporali persistenti stanno mantenendo le temperature su valori incredibilmente bassi. A Bologna, la colonnina di mercurio segna appena +13°C in pieno giorno, una temperatura che si attesta circa 6-7°C al di sotto delle medie stagionali, trascinando la regione in un clima quasi tardo-autunnale.

La discesa del maltempo lungo il versante Adriatico e le minacce costiere

Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, il baricentro del maltempo si sposterà progressivamente verso il versante adriatico, investendo con forza le Marche, l’Abruzzo, il Molise e infine la Puglia. Ad Ancona la situazione è già critica, con piogge torrenziali e una temperatura diurna che non supera i +13°C, confermando l’estensione della anomalia termica negativa a tutto il bacino centrale. La preoccupazione maggiore riguarda la formazione di fenomeni convettivi estremi come i tornado sulle coste, alimentati dal contrasto tra l’aria gelida in arrivo e la superficie marina ancora relativamente tiepida. Questa dinamica creerà una instabilità marcata che potrebbe generare trombe marine pronte a fare landfall sulle spiagge adriatiche, accompagnate da nuove e violente grandinate e raffiche di vento tempestose che renderanno la serata particolarmente complessa per la gestione delle emergenze locali.

L’irruzione di San Giorgio tra meteorologia e simbologia russa

La giornata di domani, mercoledì 22 aprile, segnerà un ulteriore inasprimento delle condizioni meteo con l’ingresso trionfale della bora a Trieste. Questo vento gelido fungerà da apripista per quella che gli esperti hanno ribattezzato l’irruzione di San Giorgio. Il nome non è casuale: il picco del freddo coinciderà infatti con giovedì 23 aprile, giorno dedicato al Santo Cavaliere. Esiste un legame affascinante e quasi mistico in questa ondata di gelo che proviene direttamente dalle vaste pianure della Russia, nazione di cui San Giorgio è il patrono principale. Questa coincidenza temporale e geografica sembra quasi tracciare un disegno divino, portando il freddo dalle terre ortodosse e balcaniche verso l’Italia sud-orientale, la Puglia e la Calabria, zone dove il culto del Santo è profondamente radicato nella tradizione religiosa e popolare. È come se il freddo russo seguisse le orme del suo patrono, manifestandosi proprio nelle aree che storicamente e culturalmente guardano con devozione a questa figura, unendo in un unico abbraccio gelido la fede, la leggenda e la cruda realtà climatica.

Il picco del gelo invernale nel cuore della primavera meridionale

Sempre nella giornata di domani, mercoledì 22 aprile, il fronte freddo continuerà la sua marcia verso Sud, coinvolgendo non solo l’Abruzzo e il Molise, ma scivolando verso il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Calabria. L’Abruzzo vedrà il ritorno della neve a quote basse per il periodo, con i fiocchi che imbiancheranno le cime intorno ai 1.200 metri, con una quota neve destinata a calare ulteriormente durante la notte. Ma sarà giovedì 23 aprile a rappresentare il vero apice dell’evento invernale. Le Regioni Adriatiche e il Sud Italia vivranno ore di gelo anomalo, con minime costiere inferiori ai +15°C, valori che in questa stagione risultano eccezionali e più consoni al mese di gennaio. Si prevedono nubifragi estremi tra la Calabria meridionale e la Sicilia, con città come Reggio Calabria, Vibo Valentia, Messina e Catania che dovranno fare i conti con possibili alluvioni lampo, grandine e il rischio concreto di fenomeni tornadici dovuti alla violenza dei contrasti termici.

Perché la primavera scatena grandine e tornado così violenti

Molti si chiedono come sia possibile assistere a fenomeni così violenti proprio mentre ci si aspetta la mitezza primaverile. La risposta risiede proprio nella natura di questa stagione di transizione. In questo periodo, l’atmosfera inizia a accumulare una notevole quantità di energia potenziale a causa del primo riscaldamento solare e delle masse d’aria calda che iniziano a risalire dal Nord Africa. Quando una lingua di aria polare russa, come quella dell’irruzione di San Giorgio, irrompe bruscamente in un ambiente pre-riscaldato, lo scontro è inevitabile e brutale. I contrasti termici esasperati tra l’aria gelida in quota e l’aria più calda e umida presente al suolo generano moti ascensionali violentissimi. Questo “carburante” atmosferico alimenta la formazione di supercelle temporalesche capaci di produrre grandine di grosse dimensioni e, nei casi di forte wind shear, la nascita di tornado. Più è alto il divario termico, più il fenomeno meteorologico risultante sarà estremo e distruttivo.

Il ritorno dell’anticiclone e la tregua per la Festa della Liberazione

Fortunatamente, dopo il passaggio del fronte freddo di San Giorgio, la situazione è destinata a un rapido miglioramento. A partire da venerdì 24 aprile, l’alta pressione tornerà a espandersi sulla nostra penisola, garantendo il ritorno del sole anche sulle regioni meridionali. Sebbene le mattinate resteranno frizzanti e le temperature minime si manterranno su valori piuttosto bassi, il riscaldamento diurno favorirà una graduale risalita termica. Il weekend che comprende sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, e domenica 26 aprile, sarà caratterizzato da un ritorno alla normalità. L’anticiclone riporterà stabilità atmosferica su tutta l’Italia, regalando giornate luminose e un clima mite con temperature che torneranno a gravitare attorno ai +20°C. Sarà una primavera ritrovata, senza eccessi di calore ma con quella dolcezza climatica che permetterà di godere delle celebrazioni all’aperto, lasciandoci alle spalle questa incredibile e violenta parentesi invernale.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: