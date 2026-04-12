Allerta Meteo Napoli: domani chiusi cimiteri e parchi

Chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. È quanto disposto dal Comune di Napoli, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 14 di lunedì 13 aprile, dopo che la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato. Per la durata dell’allerta resteranno chiusi anche i cimiteri cittadini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.