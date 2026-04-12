Allerta Meteo, peggioramento in arrivo da Sud: le 2 aree più colpite oggi | MAPPA e BOLLETTINO

La giornata di oggi domenica 12 aprile 2026 sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, legato alla risalita di una depressione dal Nord Africa. Le aree più esposte saranno in particolare 2, dove non si escludono fenomeni temporaleschi anche intensi. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile, “si attenderà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, a partire dalla Sardegna ma anche sul Nord-Ovest del territorio nazionale, relativamente ad una depressione extra-tropicale abbastanza strutturata in risalita dal deserto del Maghreb. Tuttavia, sul NW Italia saranno scarse le possibilità per avere temporali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 0 è stato attribuito per parte dell’Appennino centrale e la Sardegna meridionale per piogge localmente insistenti, grandinate di piccole dimensioni e raffiche di vento. Possibili delle trombe marine in serata sul Canale di Sardegna“.

Allerta Meteo, focus sui 2 settori più colpiti

Appennino centrale

Queste zone, prosegue PRETEMP, “non avranno ancora gli effetti diretti della goccia fredda in risalita, ma saranno soggette ad un flusso di aria calda da sud, associato al sistema depressionario. Nelle ore pomeridiane si avrà un modesto incremento del CAPE nell’intervallo dei 800-1000 J/kg tra Umbria, Lazio orientale e le aree interne dell’Abruzzo. Saranno inoltre presenti delle convergenze di umidità nei bassi strati, le quali dovrebbero favorire l’innesco dei temporali, organizzati in celle singole. Potranno provocare delle piogge abbondanti e grandinate di piccole dimensioni anche con accumulo“.

Sardegna meridionale

“Dal deserto del Maghreb si avvicinerà la depressione extra-tropicale, rendendo la troposfera piuttosto instabile“, spiega PRETEMP. “Alla mesoscala saranno attivi dei venti di Scirocco, in graduale rotazione a Libeccio con la formazione di un minimo secondario sottovento tra Algeria e Tunisia. Nei pressi di questo minimo, l’energia potenziale disponibile per l’atmosfera sarà prossima a 1300/1400 J/kg e, contestualmente, si avrà un accentuazione del gradiente termico verticale. In questo ambiente si avrà la formazione di convezione anche intensa tra Tunisia e Canale di Sardegna, ma con possibili effetti anche sulla costa sarda meridionale, seppur probabilmente in forma più blanda. La modalità con cui si organizzeranno I temporali sarà di tipo multicellulare (anche un QLCS dinanzi una linea di instabilità) o mesolinee, senza escludere la possibilità di brevi eventi supercellulari all’interno dell’area del canale di Sardegna“. Pertanto, conclude PRETEMP, “si attendono anche dei nubifragi, delle grandinate di piccole-medie dimensioni (tra Algeria e Tunisia), raffiche di vento anche intense ma da una componente sinottica prevalente e possibili trombe marine“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: