L’Italia sotto la morsa del pulviscolo sahariano: in arrivo piogge rosse e venti di burrasca

L’Italia si risveglia questa domenica mattina avvolta da una fitta coltre di nubi medio-alte, segno tangibile dell’ingresso di una vigorosa depressione nordafricana che sta progressivamente conquistando il Mediterraneo centrale. La concentrazione di pulviscolo sahariano nell’atmosfera è in costante aumento, tingendo il cielo di tonalità lattiginose e preparando il terreno per fenomeni meteorologici decisamente insidiosi. La situazione attuale vede l’azione diretta di correnti cariche di sabbia provenienti dal Sahara. Già tra la serata di oggi e la mattinata di lunedì, il Mediterraneo centrale sarà saturo di questo pulviscolo, che precipiterà al suolo insieme alle prime piogge. Questa pioggia rossastra è causata dal deposito delle particelle desertiche trasportate in quota.

Previsioni per la settimana: torna il maltempo

Oltre al fenomeno cromatico, l’attenzione è rivolta al cambiamento strutturale delle condizioni atmosferiche. Se la giornata odierna sarà caratterizzata da venti di burrasca, specialmente nelle regioni del Sud, il quadro è destinato a peggiorare ulteriormente nei giorni a venire. Tra lunedì e mercoledì è infatti previsto il ritorno del maltempo diffuso su gran parte dello stivale. L’ingresso della depressione porterà precipitazioni consistenti e un abbassamento delle temperature, ponendo fine alla fase di stabilità relativa dei giorni scorsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: